Mutant-kaos: Danskere strandet i isoleret UK

Storbritannien er så godt som isoleret fra resten af Europa, mens julen står for døren grundet frygten for den nye muterede coronavirusvariant

Store grupper danske borgere er formentlig tvunget til at holde jul i Storbritannien i år, efter der er indført en akut nedlukning for flytrafikken fra bl.a. London til Danmark.

'Så er der lukket for indflyvning fra Storbritannien de næste 48 timer fra i morgen klokken 10. Julen er aflyst for os, der skulle flyve hjem. Vi må vist ind forbi den danske butik så og købe noget kirsebærsovs,' lyder det fra bare én af de over 10.000 medlemmer af Facebook-gruppen 'Dansk i London'.

Fransk grænse lukket: Britisk kæde frygter tomme madhylder

Årsagen er covid-varianten N501Y, der lige nu spreder sig hastigt i London og det sydøstlige England. Ifølge de britiske sundhedsmyndigheder er varianten baseret på kliniske tests op til 70 pct. mere smitsom end den covid-19-udgave, som i forvejen spreder sig med lynets hast her i vintermånederne.

I Storbritannien har det ført til kaotiske tilstande ved grænserne, hvor Frankrig og Belgien de næste 48 timer har blokeret for al ankommende gods- og passagertrafik. Dermed er både fly-, færge- og togafgange aflyst, og køerne vokser eksplosivt ved færgehavnene i bl.a. Dover, Newhaven og Harwich samt ved Euro-tunnellen i Folkestone.

Frygter fødevaremangel

Også Danmark har fra kl. 10 mandag formiddag lukket for al ankommende trafik fra Storbritannien.

De nye restriktioner og grænselukninger i Storbritannien kan i værste fald føre til fødevaremangel hen over julen.

Den britiske supermarkedskæde Sainsbury's har søndag advaret om, at der bliver akut behov for visse varer efter få dage.

- Hvis intet ændrer sig, vil vi begynde at se mangel de kommende dage på salat, blomkål, broccoli og citrusfrugter, som alle er importeret fra kontinentet på denne tid af året, siger Sainsbury's i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Følger dansk situation

I Danmark bliver situationen fulgt nøje. SSI har allerede i fredags konstateret ni smittetilfælde her i Danmark, og senere på mandagen ventes covid-19-følgegruppen at blive orienteret om udviklingen af sundhedsminister Magnus Heunicke.

Dermed er mange danske statsborgere blevet tvunget til at blive i Storbritannien - formentlig hen over julen - da de nu misser deres afgange hjem til Danmark.

Omkring 50.000 danske statsborgere er bosat i Storbritannien, men af disse er mange fast bosatte i landet og planlægger formentlig ikke jul i Danmark.

Ekstra Bladet har spurgt Udenrigsministeriets Borgerservice, hvor mange danskere der ventedes retur fra Storbritannien før nedlukningen af luftrummet. Indtil videre har vi dog ikke fået svar.