Myanmars Suu Kyi opfordrer folk til at afvise kup

Demokratilederen Aung San Suu Kyi opfordrer Myanmars befolkning til ikke at acceptere mandagens kup mod hende og den demokratisk valgte regering.

Det fremgår af en Facebook-side fra Myanmars nu forhenværende regeringsparti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD). Her opfordres befolkningen til at protestere og 'ikke acceptere kuppet' fra militæret.

Suu Kyi og flere fremtrædende medlemmer af den afsatte regering blev tidligere mandag tilbageholdt.

NLD siger, at erklæringen blev skrevet inden mandagens kup.

Under mandagens kup overtog burmesisk militær stats-tv og udsendte propaganda i loop.

Den militære junta er staks skredet til handling og har udpeget 11 nye ministre efter kuppet. Det oplyser en tv-station, som kontrolleres af militæret.

Det gælder blandt andet posten som udenrigsminister og ministre for finans, sundhed og forsvar.

Juntaen siger, at den har afsat regeringen, fordi der ved et valg i november, som Suu Kyis parti vandt meget stort, var valgsvindel.

Myanmars militær, der i årtier har siddet på magten i det sydøstasiatiske land, ville i sidste uge ikke udelukke et muligt kup.

Den nye leder i landet er general Min Aung Hlaing. Han har meddelt, at landet vil være i undtagelsestilstand det næste år.

I Norge siger Myanmar-kenderen Kristian Stokke, leder i den norske Myanmarkomité og professor i samfundsgeografi ved Universitetet i Oslo, at befolkningen formentlig vil gøre oprør mod militæret. Men han frygter, at militæret så vil bruge magt.

Militæret i Myanmar hævder, at det har taget magten, fordi efterårets valg skulle være præget af udbredt valgfusk.

- Men påstandene om valgsvindel er usande. Valgobservatører sagde, at valget var frit og retfærdigt, siger Stokke til det norske nyhedsbureau NTB.

Valget var det andet demokratiske valg i Myanmar efter næsten 50 år med militærdiktatur.

– Valget viste, at NLD og Aung San Suu Kyi har meget stærk opbakning i befolkningen. Og det viste, at befolkningen vil have demokrati og ikke ønsker at vende tilbage til et nyt militærstyre, siger Stokke.

FN's Sikkerhedsråd vil tirsdag drøfte situationen i Myanmar, oplyser diplomater.