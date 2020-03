Myndigheder med opfordring: Undgå tog og bus i myldretid

Regeringen opfordrer til, at rejsende så vidt muligt undgår kollektiv trafik i myldretiden for at inddæmme coronasmitte.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Det samme siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag formiddag.

Regeringen opfordrer derfor de rejsende til at overveje, om der er mulighed for at rejse uden for myldretiden ved eksempelvis at møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen.

Samtidig bør rejsende, som er smittede, eller som har mistanke om at være smittet, ikke rejse med tog og bus for at undgå at give smitten videre til andre.

- For rigtig mange mennesker er den kollektive trafik en del af hverdagen, hvor man kan komme ud for at stå eller sidde tæt på andre mennesker, udtaler transportminister Benny Engelbrecht (S).

- I den aktuelle situation med coronavirusset opfordrer vi derfor de rejsende til at være hensynsfulde over for hinanden og særligt over for de ældre medrejsende.

På et pressemøde i Statsministeriet tirsdag formiddag, siger Mette Frederiksen, at der bliver ændringer i den kollektive trafik.

- Udbyderne bliver bedt om at tage initiativer, der skal sikre, at man ikke står for tæt. Det kommer til at gælde i myldretiden.

Der kan desuden blive behov for at sætte flere tog ind og flere busser, siger hun.

Al flytrafik til Danmark fra de såkaldt røde områder i udlandet bliver indstillet, så fly fra særligt smittefarlige områder, eksempelvis det nordlige Italien, ikke kan lande i Danmark.

Coronavirus kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær. Symptomerne ses op til 14 dage, efter at man er udsat for smitte.

De fleste vil få milde symptomer, men virusset kan være farlig for ældre og svækkede borgere.

Klokken 11.00 tirsdag formiddag lyder det, at 156 personer i Danmark er blevet smittet med corona.