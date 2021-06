Mystik om russisk varselsskud og bombe: - Meget usædvanligt

Tirsdag eftermiddag meddelte det russiske forsvarsministerium, at Rusland har affyret varselsskud mod det britiske krigsskib Defender i Sortehavet, og at et russisk kampfly kastede flybomber på skibets rute, også som en advarsel.

Ifølge det russiske forsvarsministerium var den britiske destroyer sejlet op til tre kilometer ind på deres territorium.

Men ifølge det britiske forsvarsministerium, så er historien en helt anden. På Twitter skriver de, at Rusland var i gang med en øvelse, og at de var blevet informeret om det på forhånd.

'Vi mener, at russerne var i gang med en skydeøvelse i Sortehavet, og de gav det maritime samfund et forvarsel om deres aktiviteter. Ingen skud var rettet mod 'HMS Defender', og vi kan ikke genkende påstanden om, at bomber blev kastet på dets rute', skriver ministeriet på Twitter.

Tror på briterne

Så hvem skal man tro på? Hvis man spørger Johannes Riber, der er militær forsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier, så tror han mest på briternes forklaring.

- Briterne siger, at det ikke er rigtigt, og det ville jeg klart vælge at stole på. Rusland har en klar interesse i at skabe en historie om, at Vesten vil dem det ondt, og så er det en perfekt fortælling for dem at gå ud og sige, at briterne er gået for langt og at de var nødt til at reagere, siger han.

Men hvis det er rigtigt, at Rusland har affyret varselsskud og smidt flybomber, så er det opsigtsvækkende.

- Hvis det er rigtigt, som russerne siger, så er det meget usædvanligt, det her. Det ville være en meget handlekraftig markering, hvor man kort sagt går så langt, man kan, uden at slå nogen ihjel.

- Jeg kan ikke komme i tanke om andre scenarier, hvor russerne har gjort lignende mod briterne eller amerikanerne, siger Johannes Riber.