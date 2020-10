Mystisk Melania-billede: Hvem er hun?

Et billede af Melania Trump har fået en gammel konspirationsteori til at blomstre, og Twitter-hæren til at stille spørgsmålet: Har præsidentfruen den dobbeltgænger? Det Hvide Hus afviser og kalder det fake news

Fake news. Så klar i mælet er Donald Trump i kølvandet på et billede af Melania Trump, der har fået Twitter-hæren og flere internationale medier til at spekulere.

Billedet er taget 22. oktober, hvor den amerikanske præsident er på vej ind i en helikopter. Her står Melania allerede, da billedet blev taget. Det ligner en situation, som en hver anden, men så startede Twitter-hæren. Er det overhovedet hende, lyder spørgsmålet?

Blandet andet har filminstruktøren og demokraten Zack Bornstein, der har mere end 100.00 følgere og skrevet følgende:

- Det eneste vi mangler fra denne administration er, at de skifter den nye Melania ind og lader som om, at vi ikke opdager det, som en fireårig med en guppy-fisk, skriver han.

Ikke første gang

Efterfølgende har konspirationsteorien spredt sig, men det er ikke første gang, at tanken om en Melania-dobbeltgænger er blevet luftet.

Første gang var i 2017 i forbindelse med en pressekonference i kølvandet på Hurricane-orkanen i Puerto Rico. Her gjorde præsidenten meget ud af at pointere, at Melania Trump stod ved siden af ham, selv om alle kunne se det. Senere blev der spekuleret i, at hun heller ikke lignede sig selv.

Og den fortælling har flere gange været fremme. Det Hvide Hus med Trump-administrationen har dog flere gange gjort det klart, at der er tale om fake news. Præcis ligesom denne gang.