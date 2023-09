Mystisk skilt til topmøde forvirrer: Har atommagt skiftet navn?

'Bharat'

Ikke just et navn de fleste herhjemme forbinder med stormagten Indien. Men under G20-topmødet i hovedstaden New Delhi i denne weekend har navnet vakt stor international interesse.

Det skyldes, at premierminister Narendra Modi, flankeret af USA's præsident, Joe Biden, havde valgt et skilt med netop Bharat og ikke India (Indien, red.) på bordet foran sig.

Saudi-Arabiens kontroversielle konprins Mohammed bin Salman, Indiens premierminister Mondi og USA's præsident Joe Biden til topmøde i New Delhi. Foto: Ludovic Marin/Ritzau Scanpix

Navneskift på vej?

Premierminister Modis kontroversielle navnevalg har ifølge nyhedsbureauet Reuters fået folk til at spekulere på, at verdens folkerigeste nation er i gang med at skifte navn officielt.

Indien har tidligere været kendt under navne som Bharat, Bharata og Hindustan, men det er alle navne, som man har forbundet med atommagten, før briterne koloniserede landet.

Normalt er det ellers altid 'India', der står skrevet på de velkendte skilte, når det sydøstasiatiske land er repræsenteret ved topmøder.

- Bharat byder velkommen til de delegerede af værten for G20-topmødet, lyd det indledningsvist fra Narendra Modi, da han åbnede mødet i landets hovedstad.

Klima på dagsordnen

FN har op til de store industrilandes topmøde advaret om, at verden ikke er på vej til at nå de fastsatte mål i kampen mod klimaforandringer.

FN's generalsekretær, António Guterres, advarer samtidig om øget konflikt i verden, da splittelsen mellem landene tager til.

– Hvis vi virkelig er én global familie, så ligner vi i dag en ganske dysfunktionel familie, sagde Guterres, da han mødte pressen i New Delhi fredag.

FN-chefen er i Indien i forbindelse med G20. Han siger, at internationale spænding blusser op og tilliden svinder.

- Det øger faren for fragmentering og i sidste instans for konfrontation, sagde han forud for topmødet.