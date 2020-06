En journalist forsøgte at presse Mike Pence til at sige 'Black Lives Matter', men vicepræsidenten mener ikke, at der er et særligt behov for at skelne mellem sorte og hvide menneskeliv

USA's vicepræsident, Mike Pence, nægtede at sige 'Black Lives Matter' under et interview med ABC News fredag.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNN.

I stedet svarede vicepræsidenten, at alle liv betyder noget.

- Lad mig understrege, at det, der skete for George Floyd, var en tragedie. I dette land fejrer vi det faktum, at vi fra begyndelsen har værdsat idealet om, at vi alle er født lige og udstyret af vores skaber med visse umistelige rettigheder. Derfor betyder alle liv meget, sagde Mike Pence.

Journalisten var dog ikke imponeret over vicepræsidentens svar, og spurgte derfor Mike Pence direkte, hvorfor han nægter at sige 'Black Lives Matter' i en tid, hvor der netop er fokus på racisme og forskelsbehandling, når det kommer til afroamerikanere i USA.

- Tilgiv mig for at presse dig her, sir. Men jeg noterer mig, at du ikke sagde disse ord, Black Lives Matter, og der er en vigtig forskel. Folk siger, at selvfølgelig betyder alle liv noget, men at sige disse ord er en erkendelse af, at sorte liv også betyder noget i en tid i vores landet, hvor det lader til, at der er et segment i vores samfund, der ikke er af den opfattelse. Så hvorfor vil du ikke sige de ord?, spurgte journalisten Brian Taff.

Mike Pence mener dog ikke, at der findes amerikanere, der betragter sorte menneskers liv som mindre værdifuldt end andre menneskeliv.

- Jeg accepterer ikke det faktum, Brian, at der er et segment, der er uenige i det dyrebare ved ethvert menneskeliv, svarede vicepræsidenten.