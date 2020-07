Næring til politikerleden

Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, er ikke umiddelbart i høj kurs hos danskerne på gaden i Aarhus og København. For selvom han - dengang som en del af oppositionen - i sin bog 'Den syge kapitalisme' for kun to år siden argumenterede for, at de arbejdsløse skal have en højere dagpengesats, er der intet sket i hans ministertid, hvor han ellers har gode betingelser for at gøre sine ord til handling.

Dagpengefuser: Presset stiger på Hummelgaard

Ekstra Bladet mødte folk på gaden i Aarhus og København og stillede følgende tre spørgsmål: 1. Kan du leve for det her beløb (19.083 kroner før skat)? 2. Hvad tænker du om, at beskæftigelsesministeren har skrevet i sin bog, at dagpengesatsen skal op? 3. Nu, hvor han så er blevet minister, tøver han. Hvad tænker du om det?

Foto: Claus Bonnerup

Adam Coma, 65 år, førtidspensionist, Aarhus:

- Jeg får cirka det samme som dagpengesatsen, og det er meget, meget stramt. Jeg kan ikke bare købe fødselsdagsgaver til mine børn og min kone uden at planlægge efter det og tænke på priserne, som er alt for høje herhjemme. For en politiker har 500 kroner slet ikke samme værdi som for mig.

- Politikerne klæber til taburetterne, og på det punkt er Socialdemokratiet ikke bedre end Venstre. Jeg ville dog foretrække, at priserne på tøj, mad og alt andet faldt, frem for at dagpengesatsen sættes op. Det ville have større effekt for os, der er presset økonomisk.

- Det overrasker mig ikke, at Hummelgaard ikke har gjort noget ved sagen. Danskerne på overførselsindkomster mærker ikke, at de lever i et af verdens rigeste samfund.

Foto: Claus Bonnerup

Patrick Fischer, 41 år, førtidspensionist, Aalborg:

- Selvom jeg klarer mig for noget, der ligner dagpengesatsen, ville jeg da gerne have mere. Jeg er så heldig at have en kæreste med en god økonomi, så jeg lider ingen nød. Heller ikke selvom mange andre får dobbelt så meget udbetalt hver måned.

- Satsen bør da helt klart sættes op. Især fordi alting er blevet dyrere, og det gør ekstra ondt på grupper som de arbejdsløse og førtidspensionister, der i forvejen har et snævert, økonomisk råderum.

- Det kommer ikke bag på mig (at Hummelgaard ikke har fået hævet dagpengesatsen, red.). Sådan er det så tit med politikere og generelt i livet. Man skal ikke altid stole på, hvad folk siger, og ministeren er kun med til at skabe endnu mere politikerlede med denne sag.

Foto: Claus Bonnerup

Christina Nielsen, 22 år, arbejder i hjemmeplejen, Aarhus:

- Jeg får ikke mere i løn end dagpengesatsen, så jeg ville godt kunne klare mig for de penge på stort set samme måde, som jeg klarer mig nu.

- Dem på overførselsindkomster får rigeligt, mens jeg mener, at vi på arbejdsmarkedet godt kunne få lidt mere.

- Hvis Hummelgaard har sagt sådan (at dagpengesatsen skal hæves, red.), skal han da selvfølgelig også gøre noget ved det. Hvis det er den holdning, han har.