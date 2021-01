Næsten 5000 har meldt sig ind i Løkkes politiske netværk

Lars Løkke Rasmussens nye politiske netværk har været i luften i under et halvt døgn, men næsten 5000 personer har allerede meldt sig ind.

Over 4800 har udfyldt en formular på Løkkes hjemmeside, larsloekke.dk, og dermed meldt sig ind i det nystiftede netværk.

Det skriver Løkke i et opslag på Twitter fredag aften.

Der har været spekuleret i, om Lars Løkke, der i det nye år har meldt sig ud af Venstre og er blevet løsgænger i Folketinget, ville starte et nyt parti.

Det er der altså ikke tale om. Den tidligere statsminister kalder det for et 'nyt, forpligtende netværk'.

- Danmark har mange partier, og man skal ikke lave et nyt, hvis det ikke føles rigtigt helt ind i marven. Men måske er der basis for et nyt mødested.

- Unge ville nok kalde det en bevægelse. Jeg foretrækker at kalde det et mødested, skriver Lars Løkke Rasmussen på hjemmesiden.

Når man melder sig ind i netværket, kan man ifølge hjemmesiden med sin erfaring være med til at påvirke den førte politik.

For at melde sig ind kræver det, at man udfylder nogle punkter om sine politiske interesseområder, ens jobtitel og erfaring, samt hvad man ønsker at hjælpe med.

Det kan være at deltager i webinarer, møder, netværk og organisation eller andet.

Og det er altså sent fredag aften flere end 4800 personer, der ifølge Lars Løkke Rasmussen har ønsket at være en del af.