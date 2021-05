Næsten alle partier er klar til at ændre brug af coronapas

Umiddelbart er et stort flertal af Folketingets partier klar til at se på, hvordan coronapasset bliver brugt. Det fortæller de før forhandlinger om den næste fase af genåbningen.

Tidligere i maj blev en stor del af genåbningen fremrykket, og dermed er det ikke eksempelvis genåbning af skoler eller andet, der er i fokus. I stedet er fokus på coronapasset.

- Jeg har mere fidus til tillid end til kontrol. Jeg kan godt se idéen i coronapasset nogle steder, men lad os få en kørekortmodel, hvor det er mig som gæst, der har ansvaret for, at jeg har passet i orden, siger formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen.

I det materiale, partilederne har fået fra Statens Serum Institut, står der, at brug af coronapas er vigtigt i de kommende måneder for at få folk til at lade sig teste.

Både Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative mener dog stadig, at det vil ske, selv om det ikke er virksomhederne, men borgerne selv, der har ansvaret for at have et coronapas, der så kan blive kontrolleret ved stikprøver.

Også De Radikale og Enhedslisten er åbne over for, om der kan lempes på reglerne for coronapas.

- Det går godt med genåbningen, og derfor mener jeg også, at man kan begynde at se på, hvordan man får udfaset coronapasset. Man kunne jo starte med det frivillige foreningsliv og kulturinstitutioner.

- Vi er åbne for at diskutere det. Men myndighederne er bekymrede, og hvis de er klart afvisende, så vil vi lytte til dem, siger Enhedslistens politiske leder, Mai Villadsen.

SF's Pia Olsen Dyhr er mere loren ved at ændre på coronapasset, da det har været en medvirkende årsag til, at smitten ikke er steget mere, end den er, trods en større genåbning.

- Jeg er nok en smule corona-kedelig i denne forbindelse. Jeg mener, at vi skal bevare passet for at sørge for, at vi alle bliver testet og har lidt ro på, nu hvor smitten stiger, siger Pia Olsen Dyhr.