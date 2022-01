Næsten ingen sigtes for at overtræde tildækningsforbud

Tre et halvt år efter, at tildækningsforbuddet trådte i kraft, er det småt med sigtelserne. I 2021 var der blot to.

I 2018, 2019 og 2020 var tallet på 20 eller flere sigtelser om året.

To af regeringens støttepartier, Enhedslisten og De Radikale, har i lang tid talt imod loven.

Men sidstnævntes integrationsordfører, Kathrine Olldag, anerkender den mulighed, at det meget lave tal kan være en konsekvens af, at loven virker efter hensigten - at færre skal bære burka eller niqab i offentligt rum.

Helt overbevist er hun dog ikke.

- Hvis det viser sig, at det er, fordi antallet af burkaklædte er faldet, vil det naturligvis være glædeligt.

- Men vi har ikke data på, at lovgivning på den måde virker afskrækkende.

- Det kan også være noget lavpraktisk som corona, og så går man ikke udenfor og bliver sigtet, siger hun.

I 2020, hvor der også var corona, blev 20 dog sigtet. Men de noget højere smittetal i løbet af 2021 kan have spillet ind.

De seneste to år har der i perioder været krav om at bære mundbind i butikker og offentlig transport.

Mundbindene dækker som bekendt også en del af ansigtet. Men tildækningsforbuddet har ikke været sat ud af kraft, oplyser politiet.

Grundlæggende går De Radikale stadig ind for at afskaffe det, fortæller Kathrine Olldag.

Da loven trådte i kraft, var skønnet, at 150-200 kvinder i Danmark bar burka eller niqab.

Rosa Lund, integrationsordfører for Enhedslisten, mener, at tallene er et udtryk for, at man med loven 'skyder gråspurve med kanoner'.

Hun vil tage tallene op med justitsminister Nick Hækkerup (S) og forsøge at finde den underliggende grund til det meget lave antal sigtelser i 2021, før Enhedslisten overvejer at stille forslag om at afskaffe loven.

- Vi har stemt imod og hele tiden været imod det. Det bliver vi ved med at være.

De eneste, der kender den præcise årsag til det lave tal i 2021, er politimændene på gaden.

Men Politiforbundets formand, Heino Kegel, fortæller, at han ikke har hørt om nogen problemer eller diskussioner relateret til loven, som kan give et klart svar på det lave tal.

- Jeg tror, det fylder uendeligt lidt hos vores medlemmer.