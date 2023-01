Nævnt af Mette: - Hysterisk latterligt

- Jeg finder det hysterisk latterligt, at der ikke blev gjort noget, mens Nick levede.

Sådan lyder det fra Nick Manniches mor, Bettina Manniche, der sidste år mistede sin søn til kræft. Mens Nick lå i koma dødssyg af kræft, forsøgte jobcentret at få ham i aktivering.

Nick tabte kampen til kræften i april, men blev pludselig nævnt af Mette Frederiksen på Folketingets talerstol tirsdag.

- Er det godt nok, når en ung mand med kræft søges sendt i aktivering, kort tid før han desværre ikke overlever sin sygdom, lød det nemlig retorisk fra statsministeren i går.

Men det giver Bettina Manniche ikke meget for. Til Ekstra Bladet fortæller hun nemlig, at det er 'hysterisk latterligt', at der ikke blev gjort noget, mens Nick levede.

I stedet for at nævne hendes søn i taler burde Mette Frederiksen sige undskyld. Mette Frederiksen var selv statsminister, da sagen kørte sidste år, og hendes lakaj i Beskæftigelsesministeriet, Peter Hummelgaard, endte endda i samråd om sagen.

Statens dødsinkasso

Da Nick døde, kom statens dødsinkasso efter familien.

For efter at Ekstra Bladet gik ind i den ulykkelige sag, makkede kommunen pludselig ret, droppede spørgsmål om aktivering og tilkendte Nick Manniche førtidspension. En pension,som han aldrig nåede at få. Den blev nemlig udbetalt tre dage efter hans død.

Og så ville det offentlige have penge tilbage.

Førtidspensionen var bagudbetalt for april, og da Nick døde 27. april, vurderede Udbetaling Danmark, at han jo så uberettiget havde fået pension for 28., 29., og 30. april.

Pengene skulle passe. Derfor skulle boet efter Nick Manniche betale 988 kroner tilbage.

