Nancy Pelosi besøger Taiwan

Klokken 16.44 dansk tid landede formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, i Taiwan, som så mange havde regnet med.

Da hun forlod flyet, blev det fornemmeste besøg fra en amerikansk politiker i Taiwan i 25 år altså en realitet.

Siden 1970'erne har Kina og USA nemlig haft en aftale om, at Taiwan og USA ikke skulle udveksle besøg af højtstående politiske ledere og embedsmænd.

Selv fortæller Nancy Pelosi i en klumme i Washington Post, at besøget skyldes, at Kina i de senere år har eskaleret deres konflikt med Taiwan, hvorfor hun finder et officielt statsbesøg nødvendigt for at vise USA's støtte til et selvstændigt Taiwan.

Efter Nancy Pelosi landede, var Kina endnu engang ude og sige, at Pelosi 'leger med ilden', i takt med at de ville starte en militærøvelse omkring Taiwan, hvor 21 kampfly fløj omkring og ind i Taiwans luftrum.

Militære trusler

Besøget har da også været omgærdet af trusler og fordømmelse.

Først og fremmest har kinesiske kampfly fløjet langs - og også henover - Taiwanstrædet - havet mellem Kina og Taiwan - hele tirsdagen. Og USA var også forsigtige, da Nancy Pelosis rute fra Kuala Lumpur til Taipei gik hele vejen syd om Det Sydkinesiske Hav og derved langt udenom Kinas farvande og luftrum.

Også før besøget var Kina ude og tale i store vendinger om besøget.

- Vi vil endnu en gang fortælle USA, at Kina og Kinas hær aldrig sidder passivt hen. Kina vil tage resolutte og stærke modforanstaltninger for at forsvare sin suverænitet og territoriale integritet, sagde talsmand for Kinas Udenrigsministerium Zhao Linjian på et pressemøde mandag.

- Med hensyn til hvilke foranstaltninger, skulle hun vove at komme (til Taiwan, red.), må vi vente og se, sagde Zhao afslutningsvist.

Advaret af Bidens folk

Ifølge Politico blev Nancy Pelosi advadret af præsident Joe Bidens sikkerhedsfolk og militær-rådgivere mod at tage til Taiwan på grund af den anspændte situation mellem USA og Kina.

Samtidigt har CNN berettet, at Bidens administration har arbejdet i det skjulte for at informere Pelosi og hendes stab om risiciene ved at tage til Taiwan.

Biden kom også selv til at afsløre, at militæret var imod besøget. Det Hvide Hus ville dog ikke efterfølgende uddybe udtalelsen.

Politico har også tidligere kunnet berette om, at Kinas præsident, Xi Jinping advarede Biden om, at ' dem, der leger med ilden, ender med at blive brændt.'