Narkokartel ville voldtage og dræbe 11-årig datter: - Vi flygtede samme nat

Ekstra Bladet er til stede nær grænsen til Mexico, hvor et flygtningecenter er drevet af byens katolske kirke. Døgnet rundt står professionelt personale, frivillige og en læge klar til at tage dem, der krydser grænsen for at søge asyl i USA. Kom med inden for i videoen

En familie fra Guatemala turde ikke blive i deres hjemby, efter at medlemmer af et lokalt kartel dukkede op i familiens hus og truede med at slå familiens datter ihjel, men rejsen til USA var også ved at koste dem livet

Smilet stivner, og øjnene bliver våde, da Ranfaris 11-årige datter pludselig kommer og holder ham helt tæt.

Han fanger Ailins blik og tager hende ind til sig. Så græder de begge.

- Kartellet kom til vores hjem i Guatemala og truede med at voldtage min datter og slå hende ihjel, fordi vi ikke kunne betale flere beskyttelsespenge. De havde allerede dræbt min svoger, så vi turde ikke tage nogen chancer. I løbet af natten pakkede vi vores ting i en taske og flygtede, fortæller Ranfari.

Da Ekstra Bladet møder familien på et flygtningecenter i udkanten af byen Eagle Pass i Texas, er det kun få timer siden, at han sammen med sin hustru, Catherin, deres to børn, Liam og Ailin, og en anden familie, hvoraf det yngste barn er et år, krydsede floden Rio Grande nær den mexicanske grænseby Piedras Negras.

Med livet på spil

Floden er cirka 50 meter bred det sted, hvor familien krydsede, og ser umiddelbart rolig ud, men hver eneste dag må reddere på begge sider af grænsen rykke ud for at bjærge ligene af dem, der bliver taget af strømmen.

- På et tidspunkt var Ailin under vandet i lang tid, og jeg troede, det var slut, da hendes hånd blev slap, men Gud holdt hånden over os, for vi er her stadig, siger Ranfari, mens han tager datterens ansigt i sine hænder og får tårer øjnene.

På den amerikanske side af af Rio Grande er der sat pigtrådshegn op. Iturevet tøj på hegnet vidner om forsøg på at komme igennem. Foto: Ditte Lynge

Familien er udmattet, men lettet. De er i sikkerhed, siger de igen og igen.

Sønnen på seks år har allerede fundet en jævnaldrende ven og leger nu på gulvet i nærheden af sin mor og far, der hele tiden holder øje med ham.

Ingen plan eller penge

Om natten er gulvet fyldt med sorte fold ud -madrasser og sovende familier. Om dagen er der stillet borde og bænke frem foran et tv, der viser en amerikansk sitcom uden undertekster. Alle kan få noget at spise og drikke og skifte deres ofte beskidte tøj ud med et rent sæt uden at skulle betale, ligesom det er muligt at få hjælp til at bestille tog-, bus- og flybilletter til den videre færd.

Alle, der ankommer, har på forhånd overgivet sig til de amerikanske grænsebetjente og startet den officielle ansøgningsproces om asyl. Nu venter de på at få behandlet deres sag.

Ranfari viser Ekstra Bladets journalist de beskeder, kartellet har sendt til dem, hvori de kræver flere penge, og bankudtog, der viser, at Ranfari har indsat adskillige beløb på en konto, der ifølge ham tilhører et kartel. Foto: Jacob Araguz

De fleste, der ankommer til centret, har allerede en plan og et eller flere familiemedlemmer, der venter på dem. Familien fra Guatemala har en tante i Los Angeles, men hun har hverken plads eller råd til at huse dem, så hvad der skal ske herfra, har de slet ikke nået at overveje endnu.

Stjal alt

En menneskesmugler, der lovede at fragte familien fra Guatemala gennem Mexico og op til grænsen, tog familiens penge og efterlod dem efter flere timers køretur i et faldefærdigt hus, fortæller Ranfari:

- Han stjal vores penge og truede med at skyde os, hvis vi kontaktede politiet. Noget tid efter at han var kørt, bevægede vi os udenfor og begyndte at gå. Vi gik i to dage fra solopgang til solnedgang, til vi nåede et tog, der kunne køre os et stykke videre.

Familien havde kun det tøj og sko, de var rejst afsted i. Ranfari har dokumenteret rejsen og viser Ekstra Bladet billeder af de børnene, der ligger tæt sammen på den hårde jord om natten, mens forældrene vogter over dem. Billederne viser også store vabler og bylder overalt på deres små kroppe.

Da tolken er gået, indtaler Ranfari en besked på Google Translate til Ekstra Bladets journalist. ’Her er der ingen fare for, at kartellet vil dræbe dig, eller at du skal flygte for dit liv’, står der i en af dem. Foto: Ditte Lynge

En tolk er ved at oversætte fra spansk til engelsk, da Catherin tager sin telefon frem og scroller gennem et album med billeder af det, der indtil for få uger siden var familiens liv i Guatemala.

Familiens farverige hus i to etager. Ranfaris skobutik. Den frodige have. Legepladsen. Børnenes venner.

- Vi havde et godt liv. Det bedste liv. Vi var glade. Men vi frygtede for vores børns liv. Vi turde ikke blive tilbage, efter hvad der skete med Cathelins bror, og efter at de dukkede op i vores hjem.