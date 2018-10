Naser Khader ændrer holdning til samtykke: Jeg troede, at svenskerne var skøre

Justitsminister Søren Pape (K) vil skærpe voldtægtslovgivningen. Det betyder blandt andet, at et ekspertråd skal tage stilling til, om vi i Danmark også skal indføre regler om samtykke før sex

Den konservative retsordfører, Naser Khader, har det seneste stykke tid ændret sin holdning radikalt til spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skal gå i Sveriges fodspor og gøre sex uden samtykke ulovligt.

- Jeg har nok været for fordomsfuld. Jeg havde en automatisk rygmarvsreaktion, når jeg hørte, om noget der kom fra Sverige, siger Naser Khader.

- Jeg tænkte lidt, at svenskerne var skøre med alt det der samtykke-noget. Men efter at jeg har talt med flere kvinder om deres oplevelser med voldtægt og deres møde med systemet, har min holdning ændret sig. Jeg har forstået, at samtykke ikke betyder, at man skal sætte sig ned og lave en skriftlig aftale på papir. Sådan er det jo slet ikke, det kan derimod være et vigtigt tiltag, fortæller Naser Khader.

Troede svenskerne var skøre

Naser Khader fortæller selv, at han havde misforstået hvad begrebet 'samtykke' gik ud på. På samme måde tror han, at mange danskere har et forkert indtryk af, hvad en lov på området vil betyde.

- Det er jo lige netop ikke en skriftlig aftale, men nærmere en forståelse for, at sex altid skal være frivilligt. Som det er nu, skal man bevise, at der har været vold involveret, men en voldtægt er ikke altid forbundet direkte med vold mellem to parter, siger Naser Khader, der dog understreger, at der ikke vil være tale om en indførelse af omvendt bevisbyrde.

Kigger til udlandet

- Det er slet ikke det, som det handler om. Det skal bare være sådan, at man altid skal være enige, inden man har sex, siger han om det nye ekspertråd og fortsætter:

- Der er brug for en totalt kulturforandring i forhold til, hvordan vi håndterer voldtægtssager. Det skal både være ved anmeldelses-situationen, men også på lovgivningsområdet. Derfor bør vi kigge på, hvordan de gør det i andre lande. Her er England et godt eksempel. Hos dem har man haft en lov om samtykke i 15 år, siger han.

Justitsministeriet har netop nedsat et ekspertråd, som skal undersøge, på hvilke områder det er muligt at skærpe voldtægtsloven. Her vil man skele til udlandet, hvor det både i England og Sverige er ulovligt at have sex, hvis man ikke har fået klart samtykke.

Stadig usikkert

- Hvordan vil I håndhæve loven?

- Vi ved ikke præcis, hvordan loven skal håndhæves endnu. Det er meget kompliceret, og vi er jo kun i gang med at undersøge muligheden for det nu, siger Naser Khader.

- Ekstra Bladet har talt med 27-årige Lior. Han fortæller selv, at han igennem tiderne har været med til at krænke kvinder, når han ikke accepteret et nej til sex første gang. Han siger:

'Hvis jeg tog en med hjem, og hun så alligevel ikke havde lyst til sex, gik der en forhandling i gang for at få hende overtalt til at sige ja. 'Nej, jeg har ikke lyst', 'Jo, du har', 'Nej, jeg har ikke' og så videre. Til sidst sagde hun måske ja, og så var alt godt'.

Har en mand som Lior, haft sex uden samtykke? Og burde det være ulovligt?

- Hele emnet er en gråzone, og jeg har ikke ét rigtigt facit endnu. Det er blandt andet det, som ekspertrådet skal tage stilling til. Så om han helt konkret har gjort noget, som burde være ulovligt, kan jeg ikke svare på, siger Naser Khader.

Se også: 27-årige Lior: Jeg har krænket flere kvinder - det har alle mænd