Naser Khader beskylder dansk advokat for medansvar til terror

I 2014 stod Syrien-jihadisten og terrormistænkte Jacob El-Ali i Raqqa og poserede med afhuggede hoveder.

Samme år fik den danske anklagemyndighed og en dansk dommer ham varetægtsfængslet, hvorfor Jacob El-Ali forleden kom hjem til rettergang med hjælp fra sin forsvarsadvokat, Mette Grith Stage.

Siden grundlovsforhøret af den terrormistænkte har Mette Grith Stage modtaget hadefulde beskeder, og hendes indbakke bugner med beskyldninger om, at hun er 'landsforræder' og 'en muslimsk luder'.

Men nu er det ikke kun ukendte Facebook-brugere, der vender sig mod den danske forsvarsadvokat.

På de sociale medier beskylder retsordføreren for de konservative, Naser Khader, Mette Grith Stage for at have 'importeret en stor sikkerhedsrisiko', og at hun derfor har 'et medansvar, den dag han begår terror i Danmark'.

Naser Khader skriver i sin kommentar, at Mette Grith Stage importerer 'en stor sikkerhedsrisiko'. Foto: Screendump

- Jeg er dybt rystet, siger Mette Grith Stage til Ekstra Bladet.

- For det første siger man jo heller ikke, at det er forsvarsadvokaters ansvar, hvis pædofile eller voldtægtsforbrydere begår ny kriminalitet senere i livet. For det andet er det meget ubehageligt med en diskurs, hvor folk, der retter deres had mod terrormistænkte, også skal rette deres had mod advokaterne, fordi vi automatisk gør os medansvarlig for terrorisme. Der er jo ingen normalttænkende mennesker – inklusive mig selv – der sympatiserer med IS-krigere.

- En ting er, at folk synes, jeg er et frygteligt menneske. Men nu er jeg også medskyldig i eventuel fremtidig terrorisme. Nu er vi nået til et helt andet niveau, og jeg synes, det er helt vildt, at en retsordfører kan finde på at fremføre sådan et synspunkt, siger Mette Grith Stage.

Naser Khader kritiserer Mette Stage for at have hjulpet 'en landsforræder' til Danmark. Foto: Ritzau Scanpix

Naser Khader: - Jeg kritiserer hendes aktivisme

Diskussionen startede fredag, hvor Naser Khader ønskede Mette Grith Stage tillykke med hendes 'nye kunde' i et Facebook-opslag.

Til Berlingske har Naser Khader uddybet, at 'der er ingen, der skulle røre en finger' for en Syrien-jihadist, men forklarer i Ekstra Bladet, at udtalelsen ikke skal forstås, som om Jacob El-Ali ikke har ret til et forsvar.

- Jeg anfægter ikke retsstatens principper. Det, jeg er kritisk over for, er, at hans advokat har opført sig aktivistisk og har hjulpet ham med at komme til Danmark.

- Men er det ikke hendes arbejde?

- Jo, men hun går efter det segment.

- Mener du, at der er noget kriminalitet, der er så alvorligt, at man ikke skal bruge ressourcer på at forsvare vedkommende?

- Ja, det gør jeg. Når man deltager i Islamisk Stat og står med afhuggede hoveder i Raqqa, er man en landsforræder, og så synes jeg ikke, man skal røre en finger for at hjælpe vedkommende til Danmark.

Ekstra Bladet har efter interviewet forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar om, hvorfor han sidenhen har kommenteret, at Mette Grith Stage er medansvarlig, hvis Jacob El-Ali begår terror i Danmark.

Flere forklaringer fra Khader Ifølge Naser Khader er det ikke usædvanligt, at der er danske statsborgere, som Danmark bevidst undgår at hente hjem. - Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal bruge ressourcer på at få Jacob El-Ali til Danmark. Vi har andre danske statsborgere, der er udenfor Danmark, som vi ikke har villet hjælpe. - Hvad er den negative konsekvens ved at få ham til Danmark og give ham en rettergang herhjemme? - Han kommer ud om få år, og så skal vi bruge politi- og PET-ressourcer på at holde øje med ham. Og han går lige ud og bliver bistandsklient. Han udgør både en sikkerhedsrisiko, men er også en belastning for danskerens skattepenge. - Hvorfor vil du ikke have en mand hjem og straffet med den lovgivning, som du selv har været med til at udforme? - Jeg kunne godt tænke mig højere straffe. Jeg kunne godt tænke mig, at han fik forvaring for livstid. - Men det ville jo også koste en masse ressourcer? - Jamen så er han i sikkerhed. Der er risiko for, at han går ud begår terrorhandlinger. Det er der set eksempler på fra andre lande. - Terror kender jo ikke landegrænser, så kan han ikke være mindre til fare for det danske samfund, hvis vi har ham herhjemme, hvor vi har ham under kontrol? - Du har ham kun under kontrol i fem til ti år, og så kommer han ud. Og så skal du bagefter bruge politi 24/7 for at holde øje med ham, og det koster rigtig mange penge. Vis mere Luk

Ifølge forsvarsadvokat Mette Grith Stage er det ikke hende, men de danske myndigheder der har villet have Jacob El-Ali til Danmark for at bliver retsforfulgt. Foto: Per Rasmussen

- Det er min pligt

Ifølge Mette Grith Stage er Naser Khaders kritik helt ved siden af.

- Det er jo ikke mig, der synes, Jacob El-Ali skal hjem. Det er en dansk dommer, der er i 2014 har bestemt, at han skal varetægtsfængsles. Og derfra er det min pligt som advokat at være i dialog med myndigheder om formalia. Gør jeg ikke det, handler jeg i strid med klientens interesse og dermed i strid med de advokatetiske regler.

- Kan du forstå hans bekymring for, at Jacob El-Ali kan udgøre en sikkerhedsrisiko?

- Det kan jeg da sagtens forstå. Jeg tror da, at alle danskere er bekymrede og bange for terror. Men det er jo netop derfor, at han skal hjem og have en dom og en rettergang, hvor man kan tage stilling til, hvordan han skal håndteres.

- Når man er forsvarsadvokat, forsvarer man en klient uden at skele til, hvilken kriminalitet han er sigtet for. Det kan jo ikke være en forsvarsadvokats personlige moralske kompas, der styrer, hvilke sager man tager. Så ville man jo aldrig kunne tage nogen sager ind, og så ville vi stå med et kæmpe retssikkerhedsmæssigt og demokratisk problem, siger Mette Grith Stage til Ekstra Bladet.