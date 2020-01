Nato indstiller træning af soldater i Irak

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger efter et hastemøde i alliancen, at konflikten i Mellemøsten må nedtrappes. Han siger, at Iran må afstå fra yderligere vold og optrapning - og han opfordrer til tilbageholdenhed hos alle parter.

Stoltenberg bekræfter, at Nato suspenderer sin træningsmission i Irak. Han tilføjer, at missionen kan genoptages visse steder, når situationen tillader det.

Han fastslår samtidig, at der i Nato er enighed om, at "Iran aldrig må få atomvåben".

Krisemøde fredag

EU's udenrigsministre holder krisemøde fredag om den anspændte situation, der blev udløst af USA's drab på en magtfuld iransk general, og Irans efterfølgende udmelding om at landet vil skrue op for berigelsen af uran.

Det bekræfter diplomater i Bruxelles. Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) bekræfter på Twitter, at han netop har talt med EU's udenrigschef, Josep Borrell, om sitautionen i Mellemøsten.

- Behov for fælles europæisk stemme for deeskalering. Danmark arbejder på højtryk for, at diplomati trumfer optrapning, skriver Kofod.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, "beklager Irans seneste udmelding" om, at landet ikke længere vil respektere en begrænsning af, i hvor høj grad Iran kan berige uran.

Denne begrænsning er en vigtig del af atomaftalen, som EU forsøger at redde, efter at USA i 2018 trak sig fra den.

- Der er lige nu aktivitet på mange fronter i forhold til at finde veje, så EU kan bidrage til en deeskalering, siger Borrells talsmand, Peter Stano.

'Meget beklageligt'

Formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, vil mandag eftermiddag udtale sig om Iran. Det bekræfter tyskerens talsmand.

Aftalen med Iran er ifølge talsmand Peter Stano helt central i bestræbelserne på at forhindre spredning af atomvåben.

- For os er det meget beklageligt, hvad Iran har meddelt. Men vi er nødt til at følge og se, hvad Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) siger om situationen i landet.

- Så selv om han (Josep Borrell, red.) beklager Irans udmelding, så understreger han samtidig, at vi støtter os til verificeringen fra atomagenturet i forhold til alle de skridt, som Iran tager, siger Stano.

Udenrigschefen er "i tæt kontakt med alle relevante partnere". Han har indbudt Irans udenrigsminister, Mohammed Javad Zarif, til møde i Bruxelles.

- Det er så op til iranerne, om de vil tage imod den. Jeg forstår, at der er interesse fra begge sider i at opretholde dialogen.

Et spørgsmål om yderligere sanktioner eller en nedtrapning af samme vil være baseret på svarene fra IAEA, uddyber talsmanden.