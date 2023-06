Nazichok foran Disney World: Viftede flag med hagekors

15 nynazister var mødt op for at vise deres støtte til Ron DeSantis og samtidig deres foragt over Disney, som guvernøren er raget uklar med

I Florida er der udbrudt krig. En krig på værdier.

Delstatens kontroversielle guvernør Ron DeSantis har således længe været efter et af Floridas absolutte varetegn: Disney World i Orlando.

Disney er nemlig for woke, mener den 44-årige politiker, som nu kæmper mod blandt andre Donald Trump om at blive republikanernes præsidentkandidat til valget i 2024.

I weekenden blev turister, som gæstede den verdenskendte forlystelsespark, så mødt af et chokerende syn.

Nynazister var mødt frem for at vise sin støtte til Floridas guvernør. Foto: Brian Snyder/Ritzau Scanpix

Nynazister foran parken

Ifølge tyske Bild var mindst 15 nynazister mødt op foran Disney World for at vise deres støtte til netop Ron DeSantis. Med sig havde de dybt kontroversielt medbragt store flag med hagekors.

Efter to timer blev demonstrationen brudt op af politiet. Ifølge en talsmand var der ingen anholdte.

'Vi er opmærksomme på disse grupper, hvis formål er at opildne mennesker med antisemitiske symboler og fornærmelser,' lyder det ifølge mediet fra de lokale politimyndigheder.

Gruppen menes at være utilfredse med Disney, som offentligt har taget afstand fra Ron DeSantis og en række af hans kontroversielle love.

I krig med Disney

Ron DeSantis blev for alvor kendt i offentligheden, da han blev valgt til guvernør i Florida i 2018, og den post blev forlænget ved midtvejsvalget i 2022.

Førhen var delstaten en overvejende demokratisk stat, men det billede har ændret sig gevaldigt, og i dag kan Florida bedst betegnes som en republikansk højborg.

Det har blandt andet betydet, at guvernøren har gennemført flere bemærkelsesværdige love i staten.

Det fandt grundskole-læreren Jenna Barbee ud af på dramatisk vis, da hun valgte at vise Disney-filmen 'En foranderlig verden' til sine elever.

Ron DeSantis med sin familie på scenen. Foto: Marco Bello/Ritzau Scanpix

Woke skal dø

En af filmens karakterer er homoseksuel, og dermed overskred Jenna en ny lov, der forbyder at undervise skolebørn i emner vedrørende homoseksualitet.

Det er blot et af tiltagene i DeSantis' mission om at gøre Florida til stedet, 'hvor woke går hen for at dø'.

Han har beskyldt Disney-imperiet, der er en af de største arbejdsgivere i staten, for at promovere wokeisme. Det har fået koncernen til at true staten med at tilbagekalde planerne om flere tusind arbejdspladser i storbyen Orlando.

DeSantis har blandt andet nedsat grænsen for abort til sjette uge, og samtidig har han løsnet våbenlovgivningen, så alle floridianere skjult kan bære skydevåben uden tilladelse.

Læs mere om Ron DeSantis, som netop har annonceret, at han stiller op som republikanernes præsidentkandidat til næste år.