NB vil afvikle jobcentre, nedlægge DR og have ti byrødder

Det er velkendte budskaber, som Nye Borgerlige med formand Pernille Vermund i spidsen lørdag leverer i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

Udlændingepolitikken i Danmark sejler i det store og hele, mener partiet. Det har Nye Borgerlige i hele partiets levetid ment.

Desuden gentager Vermund partiets 2035-reformprogram, som hun meldte ud i Berlingske for en uge siden.

Planen går blandt andet ud på, at skatter og afgifter sænkes med 100 milliarder kroner, og at den offentlige sektor skal beskæres, så der nedlægges 100.000 stillinger de næste 14 år.

- Kort fortalt er det sådan, at gør man ikke noget ved den stigende offentlige sektor, så er der mennesker i det offentlige, der ikke kan beskæftiges i det private.

- Vores plan går ud på, at for at frigive nogle folk til det private, er vi nødt til at sikre, at de ikke er optagede i det offentlige, siger Vermund.

Hun tilføjer, at når man ønsker at øge den offentlige sektor, så sker det på bekostning af den private sektor.

Vermund mener ikke, at det vil gå ud over den borgernære velfærd, selv om man skærer den offentlige sektor med 100.000 ansatte.

Nye Borgerlige vil spare seks milliarder kroner hvert år i de offentlige udgifter. Målet er et niveau på 85 milliarder kroner.

Pengene skal blandt andet findes ved at nedlægge DR, som vi kender det i dag, at sende DSB's opgaver i udbud til private, afvikle jobcentrene og beskære den kommunale integrationsindsats.

Partiet gentager ligeledes målsætningen om at få mindst ti byrådsmedlemmer i forbindelse med kommunalvalget til november.

Ved det seneste kommunalvalg i 2017 sikrede nuværende folketingsmedlem Mette Thiesen Nye Borgerliges første og eneste mandat dengang. Det var i byrådet i Hillerød. Siden er flere dog kommet til på landsplan.