Nederlag til Kofod: Får næse for at skjule FE-oplysninger

'Regeringen har svigtet'

Med næsen til Jeppe Kofod og regeringen har Folketinget vist et tydeligt signal, lyder det fra Enhedslistens udenrigsordfører, Eva Flyvholm.

- Regeringen har gjort alt, hvad den kunne for i årevis at forhindre, at de her børn skulle tilbage til Danmark. Regeringen har tilbageholdt informationer for Folketinget, og det skal den have en stærk kritik af.

- Vi taler om børn, der har lidt i fangelejre - det er ikke bare formalia, som ikke er overholdt.

- Regeringen har svigtet de her børn i årevis. Det er ekstremt kynisk, inhumant og en overskridelse af de demokratiske normer, siger Eva Flyvholm, der samtidig oplyser, at Enhedslisten langtfra har opgivet sagen og de fem børn, der fortsat befinder sig i lejrene og som ikke kan vide sig sikre på at blive hjulpet til Danmark.

- Vi mangler stadig fem børn, vi vil kræve at få sikkerhedsvurderinger af de børn. Det er helt afgørende, at de laves, og vi skal have dem forelagt i Udenrigspolitisk Nævn. Det sidste punktum er bestemt ikke sat, siger hun.