Nedskæringer overalt i Danmark: Sådan får velfærden hug

Ti ud af seks kommuner i landet planlægger at skulle spare i 2019. Det kommer til at kunne mærkes hårdt på velfærden i kommunen, vurderer flere kommunale politikere

Sparekniv skal svinges i en række danske kommuner.

Det viser en rundspørge, som Altinget har lavet. Her fortæller 24 ud af 42 kommuner, at de skal spare i 2019.

- Besparelserne kommer til at ramme bredt. Det kan mærkes på velfærden, siger Morten Lem (S), der er viceborgmester i Rebild Kommune.

Der er ikke lavet budgetaftale for kommunen endnu, så viceborgmesteren kan ikke sige, præcis hvilke områder, der bliver hårdest ramt.

Kan ikke lade sig gøre

I landets mindst befolkede kommune, Læsø, er man ifølge borgmesteren ikke i stand til at gennemføre de besparelser, der er lagt op til.

- Vi har ikke den dybde i vores struktur, der gør at vi kan finde den besparelse, der skal til, siger borgmester på Læsø Karsten Nielsen (DF).

Han fortæller, at de i høj grad vil være nødt til at spare på ældre- , børne- og ungeområdet.

- Vi vil skulle skære så meget på de områder, at vi ville komme under de minimumskrav, der er lovbestemt.

Borgmesteren fortæller Ekstra Bladet, at budgettet for 2019 endnu ikke er lagt helt fast, og at de stadig vil kæmpe for flere penge til de sociale områder.

Alle områder

- Vi skal spare på stort set alle områder. Både ældre, børn og det administrative.

Sådan lyder det far Hans Fisker, der sidder i økonomiudvalget for Socialdemokratiet i Norddjurs Kommune, der er en af de kommuner, der for alvor skal vende hver en krone.

- Er der nogle områder, der går fri?

- Nej, det er ret voldsomt, konstaterer han opgivende.

I Norddjurs Kommune mangler man konkret 115 millioner på budgettet. Det skyldes især det, borgmester Jan Petersen (S) overfor Jyllands-Posten har beskrevet som en kæmpe fejl og en kraftig undervurdering af, hvor mange der blev visiteret til førtidspension og fleksjob. En ekspert beskriver det dog som en bevidst fejlbudgettering.

Lokal proritering

Ifølge både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti skyldes besparelserne, at kommunerne holdes i stram snor af politikerne på Christiansborg.

Den udlægning afvises dog af Konservatives finansordfører, Anders Johansson.

- Det er vigtigt, at kommunerne fokuserer på kernevelfærd. Jeg synes vi ser eksempler på, at kommunerne bruger mange penge på andre ting, siger han.

- Men det fremgår af Altingets rundspørge, at kommunerne også sparer på administration og indkøb. De sparer på børn og ældre, fordi de skal have budgetterne til at gå op. Så bærer regeringen ikke en ansvar, når I ikke har løsnet tøjler nu hvor det går godt herhjemme?

- Jeg er ikke i tvivl om, at kommunerne gerne vil bruge flere penge. Men der er lavet en aftale mellem regeringen og kommunerne, som giver dem 1,7 mia. kroner mere i 2019 end i 2018. Så er det en lokal prioritering, hvordan man vælger at bruge de skattekroner, man får ind, siger Anders Johansson, og tilføjer:

- Nogle kommunere ansætter flere ledere. Så der et potentiale for at effektivisere og målrette pengene bedre til, hvor behovet er.

Dårlig administration

-Så det er ren og skær dårlig administration, når kommunerne angiver, at de skal spare over 800 mio. kr,?

- Kommunerne har mange hundrede milliarder og hvis det er 800 mio. kroner, så er det en meget lille del af de samlede kommunale budgetter. Vi er nede på meget små procenter.

- Men det gør det jo nok kun endnu sværere for folk at forstå, at nogle kommuner bliver nødt til at spare på velfærden?

- Vi så i nullerne, hvordan kommunerne år efter år havde et overforbrug netop på grund af de gode tider. Der var for frie tøjler. Det betød, at den offentlige sektor voksede for hurtigt. Det gjorde, at vi siden hen har haft ret stramme budgetter, siger Anders Johansson.