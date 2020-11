Nervøsiteten spreder sig: Kan ende i 'shit show'

Store dele af det centrale Washington D.C. omkring Det Hvide Hus er spærret af, og kun ganske få køretøjer får lov at køre ind.

- Nervøsiteten spreder sig, fortæller vores mand i USA. Det er særligt, efter Joe Bidens kampagnefolk har givet udtryk for, at de muligheder for at tage sejren i flere sydstater, der tidligere så ud til at være, måske kan smulre.

Det skal du holde øje med på valgnatten

Ken Black fra New Jersey er bekymret for, det hele kan ende i et 'shitshow'.

- Jeg er bange for, Trump skal gå på tv og sige noget lort, der får fyret op under folk, siger han blandt andet.

