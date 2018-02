Netanyahu afviser anklage fra israelsk politi om korruption

Israelsk politi anbefaler, at der rejses tiltale mod premierminister Benjamin Netanyahu for bestikkelse og korruption. Det oplyser Netanyahu selv i en tv-tale, hvor han kalder anklagerne "grundløse" og erklærer sig uskyldig.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere medier i Israel har tidligere tirsdag skrevet, at politiet vil afslutte en 14 måneder lang efterforskning med at anbefale, at der rejses tiltale mod Netanyahu for to forhold: Et for bestikkelse og et for korruption.

Netanyahu åbnede sin tv-tale med at oplyse, at han fortsætter på posten som premierminister på trods af anbefalingen.

Ifølge den israelske avis Haaretz' hjemmeside er der blandt andet tale om dyre gaver fra en forretningsmand som modydelse for politiske tjenester.