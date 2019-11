Netanyahu efter korruptionsanklager: Det er et kupforsøg

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, siger torsdag aften, at en netop rejst tiltale mod ham reelt er et kupforsøg.

Det sker i en tv-tale kort efter offentliggørelsen af tiltalen.

Se også: Netanyahu tiltalt for korruption

Israels rigsadvokat meddelte tidligere på dagen, at premierministeren bliver tiltalt i en række sager om svindel, mandatsvig og bestikkelse.

- Der foregår her et kupforsøg mod premierministeren, siger Netanyahu, der kalder tiltalen for 'politisk motiveret'.

- De er ikke ude efter sandheden, de er ude efter mig, siger premierministeren om de israelske efterforskere.

Det er første gang, at en siddende israelsk premierminister bliver tiltalt.

Netanyahu er ikke juridisk forpligtet til at forlade sin post. Og det har han heller ikke tænkt sig, siger han torsdag efter rigsadvokatens udmelding.

Israel er i øjeblikket i forvejen præget af politisk kaos. Landet kan meget vel være på vej mod det tredje valg på under et år.

Det er hverken lykkedes for Netanyahu eller den tidligere hærchef Benny Gantz at samle et flertal bag en ny regering. De har hver især fået 28 dage til at forsøge siden valget i september.

Det betyder, at andre i parlamentet nu har fået en frist på 21 dage til at finde et alternativt flertal. Det er uden fortilfælde i Israels historie.

Benny Gantz har torsdag reageret på tiltalen mod Netanyahu.

- Det her er en meget trist dag for staten Israel, skriver han på Twitter.

Netanyahu er Israels længst siddende premierminister nogensinde. Han har beklædt posten siden 2009, og han var også premierminister fra 1996 til 1999.

Netanyahu står til op mod ti års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig i bestikkelse. Han står til højst tre års fængsel, hvis han kun bliver kendt skyldig i mandatsvig. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.