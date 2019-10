Netanyahu giver op: Kan ikke danne regering

Efter parlamentsvalget i september er det mislykkedes for premierminister Benjamin Netanyahu at danne en ny regering i Israel.

Han har mandag afleveret sit mandat til at danne regering tilbage til præsident Reuven Rivlin.

- For kort tid siden informerede jeg præsidenten om, at jeg giver mit mandat til at forsøge at danne en regering tilbage, siger Netanyahu i en video, som han har lagt ud på Facebook.

Det er anden gang inden for et halvt år, at Netanyahu har været ude af stand til at samle et flertal for en regering. Begge gange efter parlamentsvalg, der gav mudrede resultater.

Præsident Rivlin ventes derfor snarest at give Netanyahus rival, Benny Gantz fra partiet Hvidt og Blåt, muligheden for at danne en koalitionsregering.

Præsidenten vil informere de øvrige partier om det, og de vil få tre dage til at melde tilbage, hvad deres holdning er. Først da overdrager han opgaven til Gantz.

Gantz vil herefter få 28 dage til at samle et flertal for en ny regering.

Valget 17. september gav ikke nogen klar vinder. Netanyahus Likud-parti fik et mandat mindre end Blåt og Hvidt, men tilsyneladende med lidt mere støtte fra andre partier end Gantz kunne mønstre.

Det kræver 61 mandater for at sikre sig et flertal i Knesset.

Det var samme situation for Netanyahu efter et valg i april. Han forsøgte, men kunne ikke finde et flertal. Sekulære politikere sagde, at de havde fået nok af Netanyahus studehandler med de små religiøse partier i den tidligere regering.

Gantz siger mandag, at han vil prøve at danne en "liberal" regering. Ifølge AFP signalerer det, at han vil forsøge at undgå, at de religiøse partier får for stor indflydelse.

Hvis det heller ikke lykkes Gantz at samle en regering, så styrer Israel mod det tredje valg inden for kort tid.

For Netanyahu trækker mørke skyer sammen. Han risikerer i december at blive tiltalt for korruption og bedrageri. Han risikerer fængselsstraf, og det kan i værste fald betyde enden på hans politiske karriere.

