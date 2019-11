Netanyahu tiltalt for korruption

Israels rigsadvokat, Avichai Mandelblit, har nu officielt tiltalt landets fungerende premierminister, Benjamin Netanyahu.

Det meddeler rigsadvokaten torsdag i en udtalelse.

Anklagerne dækker over bestikkelse, tillidsbrud og svindel.

Den israelske præsident er helt konkret under mistanke for blandt andet at have modtaget dyre gaver fra erhvervslivet til gengæld for politiske tjenester.

Netanyahu, der har afvist at være skyldig i tre korruptionssager, er ikke juridisk forpligtet til at træde tilbage som følge af rigsadvokatens udmelding.

Tidligere i år blev Netanyahus kone dømt for svindel med offentlige midler. Hun havde eksempelvis brugt penge fra statskassen til at holde ekstravagante middage for.

Israel er på vej mod det tredje valg på under et år, efter at det ikke er lykkedes nogen at danne en regering efter valget i september. Onsdag måtte Netanyahus rival, Benny Ganz, opgive at danne regering.

