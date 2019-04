Netanyahu vil annektere bosættelser på Vestbredden

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger, at han vil annektere bosættelser på den besatte Vestbred, hvis han bliver genvalgt.

Netanyahu siger, at han har gjort det klart over for USA's præsident, Donald Trump, at Israel ikke vil flytte "blot en eneste person" fra en bosættelse som led i en fremtidig fredsplan.

Den israelske premierminister bliver i et interview med tv-stationen Kanal 12 spurgt, hvorfor han ikke har udvidet Israels suverænitet til store israelske bosættelser på Vestbredden, som det er sket i Østjerusalem og i Golanhøjderne.

Hertil svarer Netanyahu:

- I spørger, om vi rykker til det næste stadie. Svaret er ja, vi rykker til næste stadie. Jeg vil udvide Israels suverænitet.

USA ventes at fremlægge et forslag til en fredsplan efter det israelske valg. Det finder sted på tirsdag.

Til et spørgsmål om, hvorvidt han kender til fredsplanens indhold, svarer Netanyahu:

- Jeg ved, hvad der bør være i den.

Han tilføjer, at ud over bosættelserne så er Israels 'fortsatte kontrol med alt territorium vest for Jordanfloden endnu en betingelse for fred'.

Netanyahu siger, at Israel vil trække sig fra forhandlinger, hvis der kommer krav om flytning af bosættelser.

Bosættelser opført i de områder, som Israel har holdt besat siden Seksdageskrigen i 1967, er ulovlige ifølge det internationale samfund. Opførelsen af nye bosættelser opfattes som en hindring for fred.

Over 400.000 israelere bor i bosættelser på Vestbredden. Yderligere 200.000 bor i bosættelser i det besatte Østjerusalem.

Netanyahu har et tæt forhold til Trump. Den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, afbrød forbindelserne til Washington, efter at den amerikanske præsident i december 2017 erklærede Jerusalem for Israels hovedstad.

