New York: - Vi har nået bristepunktet

Det er sjældent, at en borgmester fra New York City rejser de 3500 kilometer til grænsebyen El Paso i Texas.

Men det gjorde storbyens demokratiske borgmester, Eric Adams, i sidste uge.

Årsagen er, at New York City har set en ekstrem mængde af asylansøgere og migranter, som har krydset grænsen i netop Texas.

Her udtalte borgmesteren, at der ‘ikke er mere plads i New York til migranter’, og at det nu var tid til, at forbundsregeringen i Washington må hjælpe til.

El Paso ses som ‘ground zero’ i USAs massive migrant krise. Antallet af migranter, som krydser grænsen fra Mexico ulovligt, er det højeste nogensinde.

Læs også: Republikanere sender migranter mod Washington

Læs også: Migranter sover på gaden i El Paso

New York Citys borgmester, Eric Adams, under sit besøg i grænsebyen El Paso. Foto: Jose Luis Gonzalez/ Ritzau Scanpix

Vi har nået bristepunktet

New York City har tidligere erklæret byen i nødretstilstand på grund af de mange migranter.

Annonce:

Omkring 40.000 migranter regnes for at at være ankommet siden foråret.

- Vi har nået vores bristepunkt. Baseret på vores fremskrivninger forventer vi, at være ude af stand til at fortsætte med at beskytte ankommende asylansøgere og har indsendt en nødhjælpsanmodning til staten New York, udtalte Eric Adams inden den opsigtsvækkende tur til El Paso.

Migrnater sidder på gaden i El Paso i starten af januar. USA er midt i en massiv migrant krise. Foto: John Moore/ Ritzau Scanpix

Borgmesteren har også bedt om officiel hjælp fra Washington.

Han ønsker penge fra FEMA, som er den amerikanske myndighed, der koordinerer katastrofehjælp.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, besøgte tidligere i januar grænseregionen, for at inspicerere migrantkrisen.

2.7 millioner migranter krydsede grænsen illegalt i sidste regnskabsår. Hvilket var mere end en million mere end den hidtidige rekord.

De kommer primært fra lande under Mexico i Mellemamerika eller kriseramte lande som Cuba og Venezuela.

Mange søger om asyl i USA efter at de er blevet taget af grænsepolitiet.

Annonce:

En del melder også sig selv og søger så efterfølgende om asyl.

En migrant, som ønsker at søge asyl, taler med en soldat i Texas nationalgarde på grænsen mellem USA og Mexico. Foto: Jose Luis Gonzalez / Ritzau Scanpix

Republikanere sender migranter til New York

Antallet af migranter i New York City er blevet større end forventet, fordi republikanske guvernører i grænsestaterne har sendt busser med migranter mod storbyen.

New York City er meget demokratisk-sindet. En venstreorienteret højborg, hvor mange argumenterer for at migranter er velkomne i USA.

New York City har da også en meget lempelig politik overfor folk, der ikke har et sted at overnatte.

I praksis betyder det at migranter uden tag over hovedet skal have hjælp. Uanset hvorfor og hvordan de er ankommet.

Migranter, som ønsker at søge om asyl, venter på deres aftale hos USA´s grænsemyndighed i El Paso den 18. januar. Foto: Jose Luis Gonzalez/Ritzau Scanpix

Texas og Arizona er derimod stærke republikanske bastioner.

Guvernørerne har sendt tusindvis af migranter mod storbyen i, hvad de mener, er et forsøg på at få New York og Washington til at vågne op.

Et slags ‘så kan i lære det’ - statement eller politisk drilleri.

Borgmester Eric Adams har tidligere kaldt det for ‘umenneskeligt’ og ‘u-amerikansk’.

Annonce:

Men det virker til, at republikanernes taktik har virket.

I hvert fald er storbyen New York nu så presset, at de ikke kan tage sig af flere migranter.

Ifølge mediet Politico overvejer New York City nu, at indlogere nogle af de mange migranter på tomme krydstogtsskibe i byens havn.