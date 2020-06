New Zealand er fri for coronavirus

New Zealand melder om ingen aktive smittetilfælde med coronavirus i landet. Det er første gang, siden at virussen brød ud i landet i slutningen af februar.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i en erklæring natten til mandag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den sidste person, der blev overvåget for coronavirus, er dermed blevet løsladt fra isolering, da han er erklæret rask. Det siger sundhedsdirektør Ashley Bloomfield i erklæringen.

New Zealand har ikke haft nogen nye smittetilfælde de seneste 17 dage, skriver det australske medie Sydney Morning Herald.

Senere mandag forventes det, at den newzealandske regering vil melde ud, om yderligere restriktioner bliver løsnet, mens grænselukningen fastholdes.

New Zealand er sluppet nådigt fra virusudbruddet i forhold til de fleste andre lande.

Der er ifølge Johns Hopkins University registreret 22 dødsfald relateret til coronavirusset blandt landets befolkning på cirka 4,9 millioner. I alt er der registreret 1154 smittetilfælde.

Landet er hjulpet af, at det er en afsides østat, der har nemt ved at styre, hvem der kommer ind og ud.

Premierminister Jacinda Arderns regering har fået ros for at reagere hurtigt og beslutsomt med nogle af verdens strengeste begrænsninger under epidemien.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), har blandt andet delt erfaringer med Ardern om håndteringen.

Arbejdspladser og skoler blev lukket i midten af marts i New Zealand, selv om der ikke var registreret mange coronatilfælde.

Det samme gjaldt værtshuse og restauranter, som også fik forbud mod at sælge mad ud af huset. Det blev desuden forbudt at tage på stranden eller i skoven. Alle skulle blive hjemme.

Disse restriktioner er gradvist siden april blevet løsnet.