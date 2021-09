New Zealand: Hold dem væk fra os

Joe Biden fortalte på et pressemøde, at USA, Storbritannien og Australien har stiftet forsvarsalliancen AUKUS

Australien har indgået en aftale med Storbritannien og USA om atomdrevne ubåde. New Zealand vil ikke have dem nær sig

Som en del af en historisk aftale mellem Australien, USA og Storbritannien, har de tre lande blandt andet aftalt, at Australien skal have atomdrevne ubåde.

Aftalen er en del af en alliance, der skal garantere sikkerhed i Indo-Pacific-området, og det bliver i høj grad anset som et modsvar til Kinas stigende indflydelse i området.

Hos en af Australiens nærmeste naboer, New Zealand, bliver initiativet umiddelbart budt velkommen. Det skriver Reuters.

- Jeg er glad for at se, at øjnene er blevet rettet mod vores region hos partnere, vi arbejder tæt sammen med. Det er en region, der er stor konkurrence om, og der er mulighed for at andre kan gøre noget for at have andel i vores region. Men den linse, vi vil kigge på det her med, inkluderer stabilitet, lyder det fra New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, på en pressekonference.

Arkivfoto: Robert Kitchin/Pool/AFP/Ritzau Scanpix

Politik fra 1984

Hun fortæller, at hun allerede har talt med Australiens premierminister, Scott Morrision, om aftalen.

Ikke desto mindre vil New Zealand ikke blive indblandet direkte i den nye aftale. Således lyder det fra Ardern, at atomubådene ikke er velkomne i newzealandsk farvand.

- De kan helt bestemt ikke komme ind i vores farvand. Intet fartøj, der er delvist eller fuldt ud drevet af atomenergi, må komme inden for vores grænser, lyder det med henvisning til en atomfri politik i New Zeland, der stammer fra 1984.

Hun fortæller, at aftalen ikke ændrer på New Zealands relationer med andre lande, hvor de blandt andet er en del af pagten Five Eyes, der foruden New Zeland består af Australien, Canada, USA og Storbritannien.

Kina tager afstand

I kølvandet på offentliggørelsen af den nye aftale, var Kina også hurtig til at reagere på nyheden.

Her kaldte man den nye aftale for et udtryk for 'koldkrigsmentalitet og ideologiske fordomme'.

- Lande skal ikke bygge eksklusionsblokke, der er rettet mod eller skader tredjelandes interesser, lød det fra Liu Pengyu, talsmand for Kinas ambassade i USA.

Det nye samarbejde mellem de tre lande har fået navnet 'Aukus'.