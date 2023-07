New Zealands justitsminister stopper efter anklage om spirituskørsel

Kiritapu Allan har mandag besluttet øjeblikkeligt at træde tilbage fra stillingen som New Zealands justitsminister.

Det sker, efter at hun søndag var involveret i et biluheld, mens hun ifølge politiet havde en for høj alkoholpromille til at køre.

Landets premierminister, Chris Hipkins, har bekræftet opsigelsen og fortalt, at justitsministeren er blevet anklaget for hensynsløs kørsel og for at nægte at adlyde politiets ordre efter uheldet, der skete sent søndag.

Han oplyser, at han selv har fortalt Kiritapu Allan, at hun ikke længere er i stand til at varetage opgaverne som justitsminister.

- Det er også uholdbart for en justitsminister at blive anklaget for at overtræde loven, siger han.

- Selv om hendes handlinger er utilgivelige, er jeg blevet oplyst om, at hun var i en tilstand af ekstrem følelsesmæssig lidelse på tidspunktet for ulykken.

Annonce:

I en udtalelse forklarer Kiritapu Allan, at hun de seneste måneder har kæmpet med en række personlige udfordringer.

- Jeg tog fri for at tage hånd om dem (udfordringerne, red.), og jeg troede, at jeg var klar til at håndtere dem side om side med det pres, der hører med til posten som justitsminister. Mine handlinger i går viser, at jeg ikke var okay, og jeg har svigtet mig selv og mine kolleger, lyder det.

Det har vist sig at være svært for den newzealandske regering at løfte arven efter den populære premierminister Jacinda Ardern, der trådte tilbage i januar.

Kiritapu Allan er den fjerde minister til at forlade regeringen i løbet af det seneste halve år.

Newzealænderne får chancen for at bedømme den nye regerings indsats, når de går til valgurnerne 14. oktober i år.

Chris Hipkins' arbejderregering er ifølge meningsmålingerne en smule mindre populær end centrumhøjrepartiet i oppositionen, Nationalpartiet.

Allerede før justitsministerens opsigelse havde premierministeren erkendt, at regeringen var kommet 'rodet' fra start.

Foruden justitsministeren har politiministeren, fødevare- og grænsekontrolministeren samt transportministeren forladt regeringen.