New Zealands premierminister i tårer: Jeg går af

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, går af.

Det fortæller en tydeligt berørt Ardern i en tale til nationen natten til torsdag dansk tid, skriver det newzealandske medie News Talk.

Ifølge mediet kæmper politikeren med at holde tårerne tilbage, mens hun fortæller, at hun ikke har energien til at fortsætte med at lede landet.

Jacinda Ardern vil stoppe som premierminister 7. februar og fortsætte som parlamentsmedlem frem til april. Herefter skal der vælges en ny.

Valget forventes at blive udskrevet i oktober.

Afviser skandale

Jacinda Ardern afviser, at hendes valg om at trække sig skyldes en skandale, der endnu ikke har set dagens lys.

- Jeg er et menneske. Vi giver så meget, vi kan, så længe vi kan. Min tid er kommet nu. Jeg træder tilbage, fordi med så privilegeret job kommer også et stort ansvar. Ansvaret for at vide, hvornår du er den rette til at lede - og hvornår du ikke er, udtaler Ardern ifølge News Talk.

Den 42-årige premierminister er mor til en datter, som hun glæder sig til at bruge mere tid med.

