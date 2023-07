Nigel Farage i bizar strid om lukket bankkonto

Selv kaldte Nigel Farage lukningen af sin bankkonto for 'politisk motiveret'.

Men nu har sagen om bankkontoen tilhørende Brexit-politikeren og tidligere formand for UKIP taget en noget ... akavet drejning.

For ifølge både The Guardian og BBC's oplysninger skyldes lukningen af politikerens konto i privatbanken Coutts ikke hans politiske overbevisning, som han ellers har anklaget banken for.

Næ, det skyldes såmænd, at han ikke har opfyldt kravene for en sådan konto i rigsmandsbanken, der er forbeholdt særligt velhavende kunder eller ivrige lånere.

Falder under grænsen

Ifølge medierne har Nigel Farage simpelthen ikke midler nok i banken til, at han kan beholde kontoen.

Banken, der har haft samtlige medlemmer af den britiske kongefamilie siden Georg 4. af Storbritannien som kunder, kræver nemlig, at kunderne har mindst tre millioner pund (26 millioner danske kroner) i opsparing.

Alternativt skal kunder låne eller investere en million pund (8,6 millioner danske kroner) i bankens regi.

Selv er Nigel Farage gået ud i et forsvar vedrørende mediernes oplysninger. Det sker i 'World at One'-programmet på BBC Radio 4.

- Jeg har været kunde i et årti, og jeg har i øjeblikket flere penge på kontoen, end jeg har haft det meste af den tid, siger han.

Aldrig hørt om det

I en video på Twitter siger Nigel Farage, at han i sine ti år som kunde aldrig har fået præsenteret oplysningerne fra banken, at de arbejder med en minimumtærskel for, hvor mange penge kunderne skal have.

Artiklen fortsætter ...

Det er desuden kommet frem, at han i stedet er blevet tilbudt en ganske almindelig konto i banken NatWest, der har samme ejer som Coutts.

Selv siger Nigel Farage, at det tilbud først kom, efter han offentligt havde anklaget banken for at lukke hans konto af politiske årsager.

I stedet siger han, at tilbuddet fra banken er kommet for at aflive historien om, at hans politiske overbevisning skulle have spillet ind i lukningen af kontoen.

En historie, der har fået andre politikere til blandt andet at kalde det 'totalt uacceptabelt', hvis kontoen er blevet lukket grundet hans politiske ståsted.

Ifølge The Guardian bekræftede det britiske finansministerium mandag, at man havde igangsat en undersøgelse af, om banker sortlister kunder med 'kontroversielle synspunkter'.