Niko Grünfeld melder sig ud af Alternativet.

Det skriver han i et debatindlæg i Politiken, hvor han langer hårdt ud efter ledelsen.

'Hvad der længe har været kendt internt i partiet og i journalistiske kredse, er nu tydeligt for enhver. Partiets sjæl er ædt op indefra', skriver Niko Grünfeld i indlægget.

Niko Grünfeld mener, at det kun er gået ned ad bakke for partiet siden 2017.

Åbent angreb: Fock råber så dørhængslerne rasler

'Den syge kultur er i dag strukturelt indlejret, der er blevet lækket fortrolige oplysninger, rygter svirrer, personangreb er hverdagskost, og sammenholdet i partiet er ikkeeksisterende'.

'Så derfor melder jeg mig d.d. ud af Alternativet og bliver løsgænger i Borgerrepræsentationen, mens jeg vurderer, om det endda er helt fri af politik, at jeg vil gøre mest gavn', skriver han.

Niko Gründfelds exit lander i kølvandet på en artikel i Information, hvor en række medlemmer af Alternativet anonymt anklager de nyvalgte partileder Josephine Fock for at have udvist grænseoverskridende adfærd og rusket i dem.

Josephine Fock har flere gange afvist, at hun har rusket nogen. Hun kan ikke genkende det billede, som bliver tegnet af hende i avisen.

Qvortrup: Så ond er stemningen i 'fredspartiet'

Det halter ikke kun internt i partiet, men også på vælger-siden, hvor det aldrig har stået værre til.

I den nyeste måling Megafon har lavet for TV2 og Politiken, står Alternativet til at få 1,7 procent af stemmerne.

Det gør det til den dårligste måling for partiet nogensinde. Alternativet blev ifølge Politiken målt første gang i marts 2015, dengang lå partiet på 1,8 procent af stemmerne.

Niko Grünfeld udtaler desuden, at hans 'påtvungne exit som kulturborgmester' var baseret på interne læk, rygtedannelse og bevidst manipulation fra egne rækker.

Uffe Elbæk vil fortælle hovedbestyrelsen om Fock

'Det er en sær følelse at mærke mistillid erstatte tillid, hvilket er den langsomme, men ufravigelige konsekvens af, at mennesker, jeg havde haft helt tæt på mig og troede dedikeret til den samme sag, faldt mig i ryggen, mens de smilede venligt til mig, når vi mødtes', skriver han.

Niko Grünfeld afviser overfor Politiken at stille op til interview.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Josephine Fock.

Alternativets ruskeri-sag: - Det kunne næsten ikke være værre