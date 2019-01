Nobel-direktørs selvkritik: Obama fortjente ikke sin fredspris

Eks-direktør for Nobelkomitéen mener nu, at hædringen af den amerikanske præsident i 2009 var en fejltagelse og med til at stemple fredsprisen som utroværdig

Barack Obama mente ikke selv, at han var værdig til at modtage Nobels fredspris i 2009 få måneder efter sin indsættelse som præsident i USA.

- Jeg tager imod denne pris med stor ydmyghed. Mine bedrifter er små ved siden af nogle af historiens giganter, der har modtaget denne pris, sagde han i sin takketale i Oslo.

Nu får den pensionerede statsmands ærlige selvkritik kvalificeret opbakning.

En stolt præsident Barack Obama modtager her Nobels fredspris i 2009 på rådhuset i Oslo. Foto: John McConnico/AP

I tidsskriftet The Political Insider vurderer Geir Lundestad, anerkendt historier og daværende direktør for den norske Nobelkomité, i bagklogskabens klare lys, at udnævnelsen af den storpolitiske grønskolling var 'en fejltagelse'.

Pris svækker troværdighed

Geir Lundestad vurderer, at det kontroversielle valg som modtager af fredsprisen 'ikke ligefrem var med til at fastholde troværdigheden i et panel, der engang var et symbol på den ypperste ekspertise'.

- Komitéen håbede, at prisen ville styrke mr. Obama, forklarer Geir Lundestad, som med årene er kommet frem til den erkendelse, at det ikke var panelets opgave at fremme en præsidents embedsførelse.

- Selv mange af Obamas støtter mener, at den pris var en fejltagelse, så set i det lys opnåede komitéen ikke det, den håbede, lyder hans vurdering.

Geir Lundestad, tidligere direktør i den norske Nobelkomité, mener, at hædringen af den uerfarne præsident Barack Obama var en fejltagelse. Foto: Heiko Junge/Ritzau Scanpix

Nobelkomitéens argumentation for at give fredsprisen til Barack Obama var 'hans ekstraordinære bestræbelser på at styrke internationalt diplomati og samarbejde mellem folk'.

Mere snak end handling

Problemet var, mener Geir Lundestad, at nomineringen blev fastlagt få uger efter Obamas indsættelse i Det Hvide Hus. På det tidspunkt havde han nok holdt mindeværdige taler, men ikke fremvist konkrete diplomatiske sejre.

Onde tunger ville derfor vide, at det udelukkende var den relativt unge præsidents popularitet i medierne, der motiverede den norske Nobelkomité.

Det blev delvist underbygget af panelets egen begrundelse:

'Kun meget sjældent har en person i samme omfang som Obama fanget hele verdens opmærksomhed og givet dens befolkninger håb om en bedre fremtid.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Obama skabte mere krig end fred

Den internationale jihad-terrorisme fik for alvor medvind efter angrebet på New York og Washington, D.C. i 2001. Barack Obama formåede ikke i sin tid som USA's præsident at bremse de militante islamisters fremmarch. Foto: William Kratzke/AP

Levede Barack Obama i sine to valgperioder op til de forhåbninger, den norske Nobelkomité var med til at 'booste' ved på forventet efterbevilling at give fredsprisen til den første sorte præsident i USA's historie.

Det er der delte meninger om. Men det er under alle omstændigheder en kendsgerning, at Barack Obama tillod, at den internationale jihad-terrorisme ekspanderede på hans vagt i Det Hvide Hus.

Han var også ude af stand til at forhindre, at offensive krige brød ud og udviklede sig eksplosivt i lande som Syrien og Libyen. Begge steder med USA i en markant, dødbringende hovedrolle.

I Obamas tid som præsident frem til udgangen af 2016 døde desuden mere end 2500 amerikanere i blodige krige i Afghanistan og Irak.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nobel-formand: Præsidenten var det rigtige valg

Thorbjørn Jagland - her i sit nuværende job som Europarådets generalsekretær - fastholder, at Obamas fredspris havde sin fulde berettigelse. Foto: Jakob Ehrbahn

Med til historien om Barack Obamas kontroversielle fredspris hører, at den norske Nobelkomités daværende formand, Thorbjørn Jagland, flere gange har fastholdt, at USA's præsident var det rigtige valg som modtager af fredsprisen i 2009.

- Ja, absolut. Obama har taget et vigtigt skridt for at forhindre spredningen af atomvåben, sagde han i Berlingske Tidendes referat i maj 2016.

Thorbjørn Jagland var Nobel-formand frem til 2014. Han er nu mere kendt som Europarådets generalsekretær og har en fortid som statsminister i Norge.

I Alfred Nobels testamente hedder det blandt andet, at den, som inden for det sidste år har bidraget mest til internationalt fredsarbejde, skal have Nobels fredspris.

