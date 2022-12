Nobelprismodtager: Russisk regering bad os takke nej

Jan Ratjinskij, en af dette års vindere af Nobels fredspris, fortæller, at regeringen i Kreml har bedt hans organisation takke nej til prisen.

Det skriver det britiske medie BBC.

Russiske Ratjinskij står i spidsen for menneskerettighedsorganisationen Memorial.

Organisationen har fået tildelt prisen i fællesskab med Ales Bjaljatski, en menneskerettighedsforkæmper fra Hviderusland og den ukrainske organisation Center for Civil Liberties.

Dermed går fredsprisen i 2022 til én person og to organisationer.

Memorial er en af Ruslands ældste menneskerettighedsorganisationer. Den blev lukket af regeringen i landet sidste år, skriver det britiske medie.

BBC har forsøgt at få en kommentar fra det russiske udenrigsministerium.

Jan Ratjinskij fortæller til BBC, at hans organisation er blevet rådgivet til at takke nej til prisen, men at 'vi naturligvis ikke noterede os det råd'.

Det var ikke uventet, at komitéen i år ville fokusere på det område af verden, som er ramt af krig og ødelæggelse efter Ruslands invasion af Ukraine.

- Komitéen ønsker at hædre tre enestående forkæmpere for menneskerettigheder, demokrati og fredelig sameksistens i nabolandene Hviderusland, Ukraine og Rusland, sagde formanden for Nobelkomitéen, Berit Reiss-Andersen, ved offentliggørelsen af navnene på årets modtagere i oktober.

Den tredelte prisuddeling har dog skabt intern debat blandt modtagerne.

Lederen af den ukrainske organisation Center for Civil Liberties har eksempelvis afvist at stille op til interview side om side med den russiske modtager.

Alligevel understreger lederen af den ukrainske organisation, Oleksandra Matvijtjuk, at hun anerkender Memorials arbejde og ser organisationen som 'sin partner', skriver BBC.