Nordirlands regeringsleder træder tilbage efter uro

Arlene Foster træder tilbage som Nordirlands førsteminister og leder af Democratic Unionist Party (DUP).

Det oplyser hun i en video på partiets hjemmeside.

Udmeldingen kommer, efter at brexit og en sag om coronaretningslinjer ved en begravelse har pustet til gamle spændinger.

Arlene Foster er på nuværende tidspunkt leder af Nordirland i en magtdelingsregering, der består af de to største partier, DUP og det nationalistiske parti Sinn Fein.

Sinn Fein ønsker at genforene Irland og Nordirland, mens DUP er fortaler for en tæt tilknytning til resten af Storbritannien.

Uroen har rod flere steder, blandt andet i befolkningen, hvor de nordirere, som er tilhængere af en tæt tilknytning til resten af Storbritannien, i stigende grad har udtrykt deres frustrationer over handelsbarrierer, som er opstået efter brexit.

Også internt i DUP har de nye handelsbarrierer udløst kritik, og tirsdag underskrev et flertal af partiet et brev, hvori der udtrykkes utilfredshed med Arlene Fosters lederskab.

Imens har Sinn Fein bebrejdet DUP for at optrappe spændingerne med partiets stærke modstand mod de nye handelsordninger.

Også en episode fra sidste år, hvor medlemmer af Sinn Fein deltog i en stor begravelse, der brød med coronareglerne, har medført kritik fra DUP.

I videoen onsdag kalder Arlene Foster det 'sit livs privilegie' at have tjent det nordiske folk.

Hun siger, at hun har forsøgt at føre både partiet og Nordirland 'væk fra splittelse og ad en bedre vej'.

- Der er mennesker i Nordirland, der har britisk identitet, andre er nordirere, andre er irere, andre er et miks af alle tre, og nogle er nye og fremspirende.

- Vi må alle lære at være gavmilde over for hinanden, så vi kan leve sammen og dele dette vidunderlige land, siger hun.

Arne Foster blev som den første kvinde valgt til leder af DUP i december 2015.

Hun var i første omgang førsteminister frem til januar 2017, hvor regeringen faldt på grund af en skandale om den høje pris på et tiltag for grøn energi.

Først to år senere - i januar 2020 - blev DUP og det nationalistiske parti Sinn Fein enige om at genoplive en selvstyreregering med delt magt.

Det blev den første fungerede regering siden 2017.