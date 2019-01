Det nordirske støtteparti Democratic Unionist Partys (DUP) leder siger, at partiet vil stemme imod brexitaftale for at modstå omstridt bagstop, skriver Reuters.

Bagstopperaftalen skal sikre, at der ikke skal etableres en fast grænse med kontroller mellem Irland og Nordirland.

DUP har tidligere givet udtryk for, at det ikke ville støtte den foreliggende aftale på grund af bagstopperen.

Tirsdag aften skal aftalen til afstemning i det britiske parlament.

