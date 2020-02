Nordjyder protesterer mod motorvej

Inden politikerne giver tilladelse til at anlægge en ny motorvej, opføre en vindmøllepark eller bygge en metro, laver man en VVM-redegørelse, der vurderer virkningen for miljøet.

Ifølge EU overholder vi ikke reglerne på området, og derfor sendte EU-Kommissionen i oktober en åbningsskrivelse til Danmark, som Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg havde på dagsordenen i januar.

Selve skrivelsen er ikke offentlig tilgængelig, men i en pressemeddelelse fra EU står der, at manglerne omfatter 'uklare nationale regler for vedtagelsen af projekter ved lov, en ukorrekt gennemførelse af bestemmelserne om høring af offentligheden og myndighederne samt ukorrekte nationale bestemmelser om, hvad bygge- og anlægstilladelser skal indeholde.'

31 kritikpunkter

At EU går ind i sagen vækker begejstring hos Louise Faber, der er jurist og formand for Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholm-linjen.

- Det skærer hul i den mur af tavshed, vi bliver mødt med, når vi kommer med en faglig kritik af politikernes beslutningsproces, siger hun.

- Vi har fået afvist alle klager, fortæller Louise Faber, formand for Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholm-linjen. Foto: Claus Bonnerup

Hun håber, at det fører til, at der fremover vil blive taget højde for borgernes indsigelser og at der kommer en reel klageadgang.

- I et retssamfund kan vi ikke leve med det, som det er nu. Selvfølgelig skal der nogle gange bygges nye veje, men det skal gøres på en ordentlig måde, understreger hun.

Af Miljø- og Fødevareministeriets orientering om sagen fremgår det, at EU-Kommissionen rejser 31 kritikpunkter af Danmarks implementering af VVM-direktivet.

En åbningsskrivelse er det første skridt på vejen mod en retssag ved EU-Domstolen, men medlemslandet får mulighed for at svare, før det kommer dertil.

Nordjyder i protest-fest mod motorvej

- Jeg tror, at vores happenings, festivaler, sang på gader og stræder og fis og ballade har gjort en forskel. Jeg kan se, at flere blander sig i debatten - om det så er i avisen eller i svømmehallen, siger Torben Skovgaard. Foto: Claus Bonnerup

Fredag aften inviterede Aktionsgruppen Egholm-Motorvejen Nej Tak Aalborg-borgere til fest for at fejre deres et-års-fødselsdag.

Lokalet summede af 100 lokale motorvejsmodstandere, der både fik serveret nyheden om EU-kritikken af Danmark og en øko-menu fra Egholms restaurant.

- Jeg er vildt fantastisk imponeret over opbakningen. Det er vigtigt for at rejse penge, vi har jo intet budget. Det er en ulige kamp, siger Torben Skovgaard fra Aktionsgruppen til Ekstra Bladet.

I gruppens første leveår har han mærket en stigende modstand mod projektet over øen i Limfjorden. Vi spurgte de fremmødte, hvordan man skal løse trafikknuderne i Aalborg uden en ny motorvejsbro.

Mariam Sakki, 24

- Vi skal finde en løsning, for her er et trafikproblem, men det skal bare ikke skade naturen og et så fredeligt sted.

Victor Holmfort, 25

- En bro over Egholm er absolut åndssvag på alle plan. Bilismen er problemet, så vi skal styrke den kollektive trafik og ikke bruge penge på flere veje.

Jan Nielsen, 67

- Vi har en lille, unik ø lige udenfor vores by. Det er meget specielt 500 meter fra en storby, og det skal vi bevare. Derfor må man lave et ekstra rør på Limfjordstunnelen i stedet.

