Nordjysk S-borgmester om minkskandalen: - Mogens er for rar

Mogens Jensen er for rar, og Dansk Folkeparti er en del af grunden til, at fødevareministeren er endt, hvor han er, siger Hjørrings borgmester

Det er gråt og koldt foran Hjørring Rådhus, hvor Ekstra Bladets midlertidige lokalredaktion møder byens borgmester, socialdemokraten Arne Boelt.

Selvom der fysisk er langt til København og Christiansborg, er det netop her i Hjørring Kommune, at de lokale minkavlere mærker konsekvenserne og frustrationen over fødevareminister Mogens Jensens slingrekurs over for minkavlerne.

Dog står fødevareministeren ikke alene med ansvaret, mener Arne Boelt (S),

Sandheden

Når det kommer til den socialdemokratiske partitops udmelding om, at alle mink skulle slås ned, uden at lovgivningen var på plads, ligger den nordjyske borgmester sig fladt ned.

- Det skal helst være lovligt, det man gør. Det dér, det er kritisabelt, det siger sig selv.

Men ifølge Arne Boelt er der en anden sandhed, der skal på bordet: At det er Dansk Folkeparti, der har rettet henvendelse til regeringen og fødevareministeren og bedt dem om at undersøge, om det er muligt at beholde nogle mink.

- Mogens Jensen får det kommunikeret som om, at regeringen har undersøgt det her, siger borgmesteren til Ekstra Bladet ude foran Hjørrings rådhus.

Mogens Jensens udmeldinger har forvirret de fleste de seneste dage. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Dansk Folkeparti har spurgt, 'kan man beholde nogle af de her mink'. Regeringen, de vil være velvillige, så siger de, 'det kan vi prøve at få undersøgt'.

- Så det er Dansk Folkeparti, der gør, at Mogens Jensen har været frem og tilbage?

- Ja, det er jo derfor, men det får Mogens for helvede ikke kommunikeret klart, siger borgmesteren skarpt.

For rar

Arne Boelt tror dog ikke, at Mogens Jensen har handlet i ond tro.

- Mogens er måske for rar.

- For rar? Så det er det, der er gået galt?

- Det tror jeg virkelig, at Mogens er.

- Jeg tror ikke, han er en, der lyver. Det ligger ham fjernt, siger borgmesteren, imens Ekstra Bladet er ved at fryse fingrene af.

- I sidste ende er det jo Mogens Jensens ansvar?

- Sådan er det. Og dét kommer man til at tage konsekvensen af, hvis det er, afslutter Arne Boelt og går tilbage i varmen på Hjørring Rådhus.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Dansk Folkeparti