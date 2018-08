Nordkorea åbner op: Mor og søn genforenes efter 68 år

For første gang siden 2015 har Nord- og Sydkorea åbnet op for muligheden for, at separerede familier kan gense hinanden. De sidste tre år har det ikke været muligt at genforene familier, da landene har været i totterne på hinanden grundet missiltest og trusler med atomvåben

Mandag skal 92-årige Lee Keum-seom for første gang siden Koreakrigens begyndelse se sin søn, Sang Chol. Sidst hun så ham var han en lille dreng på fire år, nu er han en ældre herre på 72.

I 1950, da Koreakrigen var lige begyndt, så 24-årige Lee Keum-seom for sidste gang hendes mand og deres fire-årige søn. Familien flygtede fra deres hjem i det nordlige Korea. De forsøgte at komme i sikkerhed i det, der senere skulle blive til Sydkorea.

De to forældre blev væk fra hinanden under et angreb, der fandt sted, mens de gik på en landevej. Lee Keum-seom fortsatte med at gå mod syd i håb om, at hendes mand og søn gik den vej. Han gik mod nord for at finde hende. Det fortæller hun til CNN.

Nu, 68 år senere, skal hun mødes med sønnen på bjerg-hotellet Kumgang i Nordkorea, tæt på grænsen til Sydkorea. Her vil de sammen med 199 andre familier have seks dage sammen.

Choi Dong-kyu, 81, ankom først til et hotel i Sokcho i Sydkorea søndag formiddag, inden han mandag skal over grænsen til Nordkorea for at møde sin familie. Foto: AP

Vælges ved lotteri

Udvælgelsen af familierne, der skal genforenes foregår ved en form for lotteri. Der bliver trukket lod om, hvem af de mange familier,der har tilmeldt sig genforeningen, som får muligheden for en tur til hotellet ved grænsen.

Siden 1988 har 132.124 personer i Sydkorea registreret sig i håbet om at blive genforenet med deres nordkoreanske familie. Af de mange registrerede er over 75.000 døde, og 60 procent er over 80 år.

Derfor gennemgår myndighederne i begge lande listerne over folk, som søger den korte genforening. Der bliver undersøgt i stor stil, om alle, der står på dem, er i live. Det skriver CNN.

Deltagerne ved genforeningen bliver først registreret af Røde Kors-medarbejdere. 60 procent af dem som søger mulighed for at deltage i den uge lange begivenhed er over 80 år gamle. Foto: AP

Efter undersøgelserne vil der blive lavet en færdig liste med de særligt udvalgte familier, som skal se hinanden i seks dage. Hver land må vælge 100 personer til genforeningen.

Den færdige liste for 2018 blev offentliggjort 4. august, og for første gang kunne Lee Keum-seom se sit og sønnens navn på det særlige stykke papir.

Det er meget svært at få sit navn på den eftertragtede liste, da mange familier blev separeret efter krigen. Folk der bliver udvalgt ved, at det nok er første og sidste gang, at de ser deres familier.

