Nordkorea affyrer missiler efter Biden-manøvre

Da Nordkorea i weekenden affyrede flere kortdistance-missiler, var det som modreaktion på, at Biden-administrationen har holdt fælles militærøvelser med Sydkorea.

Det skriver Washington Post, der har oplysningerne fra folk, der er bekendt med situationen.

Missilaffyringerne er Nordkoreas leder Kim Jong Uns første direkte udfordring af USAs præsident Joe Biden. Bidens hold har endnu ikke kommenteret på hændelserne.

Men folk i USAs forsvar har i ugevis sagt, at deres oplysninger tydede på, at Nordkorea kunne finde på at afholde missiltests på grund af USAs samarbejde med Sydkorea.

Regimet i Nordkorea har da også klaget over amerikanernes militærøvelser. Kim Jong Uns søster har eksempelvis sagt sagt, at hvis Biden-administrationen 'vil sove fredeligt de næste fire år, skal de lade være med at lave problemer'.

Pres på Biden

Ifølge Washington Post lægger Nordkoreas handlinger et ekstra pres på USA for at lave en strategi over den atomtrussel, som Nordkorea udgør. Amerikanske diplomater i de asiatiske lande har fået at vide, at Bidens tilgang til Nordkorea kommer til at være anderledes end både Donald Trump og Barack Obamas.

Hverken Nordkorea eller USA har kommenteret på hændelserne.

