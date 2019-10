Nordkorea afviser at fortsætte atomsnak med USA

Nordkorea vil ikke fortsætte drøftelserne med USA om sit atomprogram, medmindre USA indstiller sin "fjendtlige politik".

Det siger en talsmand for det nordkoreanske udenrigsministerium, efter at forhandlingerne mellem de to lande lørdag brød sammen.

Nordkoreanerne forlod et møde, der blev holdt i Sverige, i skuffelse over manglen på "nye og kreative" løsninger fra USA's side, lyder det.

Nordkorea har "ikke noget ønske om at holde så kvalmende forhandlinger som denne, medmindre USA tager praktiske skridt i retning af at afslutte den fjendtlige politik", siger den nordkoreanske talsmand.

- Skæbnen for dialogen mellem USA og Nordkorea er i Washingtons hænder, og fristen er ved udgangen af dette år, siger talsmanden ifølge det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA.

Den svenske regering har inviteret USA og Nordkorea til at genoptage mødet om to uger, sagde en talskvinde for det amerikanske udenrigsministerium lørdag.

Mødet mellem Nordkorea og USA blev indledt lørdag formiddag på et konferencecenter på det landlige Lidingö ved Stockholm.

Mødet i Sverige var det første arbejdsmøde mellem parterne, siden præsident Donald Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, mødtes i juni på grænsen mellem Nord- og Sydkorea.

Der blev de enige om at genstarte forhandlingerne. De gik i stå efter et topmøde i Vietnam i februar, der endte resultatløst.

Trump og Kim havde deres første møde i Singapore i juni sidste år. Her sagde parterne i en kort sluterklæring, at en atomvåbenfri koreansk halvø er målet.

Selv om det er meget småt med resultater, så er der tilsyneladende et godt personligt forhold mellem Trump og Kim.