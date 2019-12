Nordkorea varsler nyt strategisk våben i nær fremtid

Nordkorea vil i nær fremtid være i besiddelse af et "nyt strategisk våben".

Det varsler Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i en udtalelse ifølge det statslige nyhedsbureau i Nordkorea, KCNA.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Samtidig erklærer Kim Jong-un, at Nordkorea vil ophæve et midlertidigt forbud mod test af atomare og langtrækkende missiler.

- Verden vil se, at et nyt strategisk våben vil være i Den Demokratiske Folkerepublik Koreas (Nordkoreas, red.) besiddelse i nær fremtid, siger Kim Jong-un.

Samtidig gør Kim Jong-un det klart - ifølge nyhedsbureauet Reuters - at Nordkorea vil fortsætte med at udvikle "nødvendige strategiske våben", indtil USA opgiver sin "fjendtlige politik" rettet mod landet.

Siden juni 2018 har USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, tre gange mødt hinanden, men samtalerne har ikke udmøntet sig i håndgribelige resultater.

USA forsøger at overtale Nordkorea til at opgive sit atomprogram, men de seneste måneder er spændingerne mellem de to lande taget til.

Nordkorea havde givet USA en frist til nytår til at lette sanktioner mod det kommunistiske styre.

Kim Jong-un har truet med, at ville gå "ad nye veje", hvis ikke USA imødekom Nordkoreas deadline.

Meddelelsen fra Kim Jong-un om et nyt strategisk våben kommer, efter at den nordkoreanske leder har afholdt et sjældent fire dage langt møde med sit parti, Koreas Arbejderparti.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, siger i et interview med Fox News, at han håber, at Nordkorea 'vælger freden'.

Han siger, at han efter meldingen fra Kim Jong-un håber, at Nordkorea vil vælge en anden vej end den varslede.

- Vi håber, at Kim Jong-un vil træffe de rette beslutninger, at han vælger fred og fremgang frem for konflikt og krig, siger Pompeo ifølge Reuters.