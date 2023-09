Når Kim Jong-un skal rundt i sit diktatur-land eller på officielle udlands-besøg, sker det ofte i et luksuriøst og topsikret tog

Med sin mørkegrønne farve med gul pyntestribe og et alt andet end topmoderne design ligner det ikke et tog for en enevældig hersker.

Men den nordkoreanske diktator, Kim Jong-uns, private tog er alligevel noget helt særligt. Det byder både på glædespiger, enorm sikkerhed og en luksus, som som den almindelige nordkoreaner næppe nogensinde kan drømme om at komme i nærheden af.