Norge bekræfter Venezuela-forhandlinger

Udenrigsministeriet i Norge bekræfter, at det er involveret i samtaler med centrale politiske aktører i Venezuela.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeriet udsendt natten til fredag ifølge nyhedsbureauet NTB.

- Norge roser parterne for deres indsats. Vi gentager vores hensigt om at fortsætte med at støtte arbejdet med at finde en fredelig løsning for landet, hedder det i meddelelsen.

Medier i Venezuela skrev onsdag, at en delegation af parlamentarikere var ankommet til Oslo allerede i weekenden, hvor de har holdt møder med norske diplomater.

Norges udenrigsministerium afviste sent onsdag aften af kommentere oplysningerne, der stammede fra anonyme kilder i Venezuela.

Torsdag sagde anonyme kilder til det norske NRK, at forhandlinger har været i gang på et hemmeligt sted i Norge 'i flere dage'.

Forhandlerne fra Venezuela rejste hjem igen torsdag ifølge NRK.