Norge bremser genåbning

Først i slutningen af juli eller begyndelsen af august vil den igangværende genåbning af det norske samfund fortsætte.

Sådan lød det fra landets statsminister, Erna Solberg, på et pressemøde mandag, skriver NRK.

Regeringen har taget beskik af situationen og overvejet, om de allerede i dag skulle gå videre til trin fire i landets genåbningsplan.

– Det har vi valgt ikke at gøre. Vi vælger at vente for at se, hvordan den muterede delta-variant påvirker situationen, fortalte Erna Solberg.

Genåbning går godt

På pressemødet fortalte statsministeren ellers, at trin tre af genåbningen indtil videre var gået godt.

– Det er godt to uger siden, vi gik til trin tre i genåbningen, og udviklingen har vært positiv. Samtidig ser vi, at flere lande rundt omkring os bliver grønne, sagde hun med henvisning til rejsevejledningerne.

Derfor har den norske regering også udvidet grænsen for, hvor mange der må deltage i offentlige indendørs og udendørs arrangementer med coronapas.

- Denne ændring vil gøre det enklere at gennemføre festivaler og arrangementer til sommer, sagde Solberg.

Den norske sundhedsstyrelse har tidligere meldt ud, at den regner med, at Delta-varianten vil komme til at dominere i landet i løbet af sommeren.

Også herhjemme er varianten begyndt at sprede sig i et hastigt tempo. Fredag meldte Statens Serum Institut ud, at to ud af tre - 66 procent - af alle coronatilfælde i Danmark i den uge var af Delta-varianten.

