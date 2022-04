Norge vil sende 100 luftværnsmissiler til Ukraine

Ukraine kan se frem til en sending på 100 missiler af typen 'Mistral' fra Norge.

Det siger den norske forsvarsminister, Bjørn Arild Gram, ifølge det norske nyhedsbureau NTB onsdag morgen.

Missilerne skal bistå Ukraine i kampen mod den russiske invasion, siger ministeren.

- Mistral-luftværnssystem er et effektivt våben, som er blevet brugt af Sjøforsvaret (det norske søværn, red.), og som vil være til stor nytte for Ukraine, siger han.

Donationen består af hele Norges beholdning af Mistral-missiler.

Forsvaret havde nemlig allerede planlagt at skrotte missilerne fra deres arsenal.

Det vil derfor ifølge det norske forsvarsministerium, Forsvarsdepartementet, ikke have den store konsekvens for det norske forsvar at skaffe sig af med missilerne.

- Missilet skal udfases af det norske forsvar, men det er fortsat et moderne og effektivt våben, som vil være til stor nytte for Ukraine. Andre lande har desuden doneret lignende våbensystemer, siger forsvarsministeren.

Ministeriet tilføjer, at våbnene allerede er blevet sendt ud af Norge.

Mistral-missilerne produceres af våbenproducenten MBDA Missile Systems.

Ifølge producenten er missilerne designet til at ramme mål på kort afstand og kan affyres fra flere forskellige platforme. Det kan desuden følge og ramme mål på en afstand på op til 80 kilometer.

Norge har allerede besluttet at donere raketter og andet militært udstyr til Ukraine.

Blandt andet er der blevet afsat 4000 panserværnsraketter af typen M72 samt flere forskellige typer beskyttelsesudstyr og andet udstyr til de ukrainske soldater.