Norsk partileder i tyveribommert: Nu er han sygemeldt

Han anklages for at have stjålet Hugo Boss-solbriller fra en butik i lufthavnen. Han forklarer selv, at det var en forglemmelse

Partilederen for det norske parti Rødt, Bjørnar Moxnes, er havnet i strid modvind efter et besøg i en butik i lufthavnen Oslo Gardermoen.

Her blev han nemlig anmeldt til politiet for at have stjålet et par Hugo Boss-solbriller til en værdi af 1199 norske kroner.

Forklaringerne har været mange, siden norske medier fik nys om historien, og partilederen erkendte fredag at være blevet taget for tyveri.

Mandag lød det, at han nu er sygemeldt til 18. juli.

Video offentliggjort

Historien har fået stor opmærksomhed, og senest har norske VG offentliggjort overvågningsvideoen, som ifølge mediet var grundlag for politiets beslutning om at give politikeren en bøde, som han tog imod.

Annonce:

På videoen fra butikken ser man, hvordan han flere gange tager solbrillerne af og på, kigger sig selv i spejlet, sparrer med sin kæreste og lægger dem på plads igen. Så tager han dem på endnu en gang, før han lægger dem oven på sin weekendtaske på bagagevognen foran sig.

Han går en runde i butikken, kigger på andre hylder med solbriller - og hov, så løfter han brillerne op og lægger dem i lommen.

Se overvågningsvideoen hos VG her.

'Gik i panik'

Moxnes' egen forklaring fredag lød i første omgang, at han havde glemt, at han havde taget brillerne med sig, da han senere blev mødt af en vagt. Han holdt fast i, at det var et uheld og forklarede, at han havde forvekslet brillerne med sine egne.

Han havde ikke forsøgt sig med bortforklaringer, men 'taget konsekvenserne', da vagten konfronterede ham, sagde han.

Samme aften forklarede han til VG, at han var gået i panik, da han opdagede, at han havde brillerne i lommen, og at han havde hevet prisskiltet af og lagt det i sin bagage i stedet for at gå tilbage til butikken.

Her forklarede han også, at han var blevet flov, da vagten havde konfronteret ham med det.

Annonce:

Lørdag beklagede politikeren situationen på et pressemøde. Samme eftermiddag skrev VG, at politikeren ifølge mediets oplysninger ikke havde givet brillerne til vagten med det samme, han blev konfronteret. I stedet havde han angiveligt nægtet, hvorefter han til sidst fulgte med vagten.

Politi: Han handlede forsætligt

Til NRK har politiadvokat Ole-Martin Gurandsrud tidligere udtalt, at det er politiets opfattelse, at politikeren handlede forsætligt.

- Ud fra beviserne i sagen er politiet overbevist om, at sigtede har handlet som beskrevet i sagsgrundlaget, og at der er tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 323. Derudover mener politiet, at han har handlet forsætligt. Det vil sige, at han har handlet med den nødvendige grad af viden, sagde han med henvisning til, at politikeren har været bevidst om, hvad han gjorde.

Mandag aften holdt Moxnes' parti Rødt et ekstraordinært møde, hvor partimedlemmerne udtrykte fuld tillid til Moxnes som leder.

Efter offentliggørelsen af overvågningsvideoen har partiets næstformand og lige nu fungerende formand Marie Sneve Martinussen sagt, at det ikke ændrer noget.

Partiet Rødt beskriver sig selv som et parti, der 'står sammen i kampen for retfærdighed og imod kapitalisme' i Norge.