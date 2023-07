Norsk partileder i tyveribommert: Nu går han af

Partilederen for det norske parti Rødt, Bjørnar Moxnes, er havnet i strid modvind efter et solbrille-tyveri i lufthavnen Oslo Gardermoen. Norsk politi har frigivet videoen af episoden, som du kan læse mere om her

Han trækker sig, efter at han for nylig blev taget i at stjæle solbriller fra en butik i lufthavnen

Partilederen for det norske parti Rødt, Bjørnar Moxnes, trækker sig med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser han på Facebook, skriver Dagbladet.

Politikeren trækker sig efter en særdeles opsigtsvækkende sag. For nogle uger siden havnede han således i strid modvind efter et besøg i en butik i lufthavnen Oslo Gardermoen.

Her blev han nemlig anmeldt til politiet for at have stjålet et par Hugo Boss-solbriller til en værdi af 1199 norske kroner.

Forklaringerne har været mange, siden norske medier fik nys om historien, og partilederen erkendte 30. juni at være blevet taget for tyveri.

Derefter valgte han at sygemelde sig til 18. juli. I forrige uge blev sygemeldingen forlænget frem til 25. juli, men dagen før den planlagte retur meddeler partilederen altså, at han trækker sig fra sin post.

'Jeg tog de solbriller'

I sit opslag på Facebook skriver han blandt andet, at de seneste 11 år har været en 'fin rejse'.

'Og det vil jeg sige mere om, men først til sommerens store sag: Jeg tog de solbriller fra butikken i Gardermoen (lufthavn i Oslo, red.). Jeg begik en stor fejl, og jeg gjorde det meget værre med måden, jeg håndterede det efterfølgende på.'

'Det er jeg utrolig ked af, og det vil jeg sige undskyld for'.

Moxnes kommer til at fortsætte som medlem af partiet, ligesom han forsat vil være medlem af Stortinget.

Efter at sagen begyndte at rulle, blev en overvågningsvideo fra lufthavnsbutikken offentliggjort.

Her ser man, hvordan han stopper ved en stor hylde med solbriller. Han finder et par, som han flere gange tager af og på. Han kigger sig selv i spejlet, taler med sin kæreste og lægger brillerne på plads igen. Så tager han dem på endnu en gang, før han lægger dem oven på sin weekendtaske på bagagevognen foran sig.

Han går en runde i butikken, kigger på andre hylder med solbriller - og hov, så løfter han brillerne op og lægger dem i lommen.

Bjørnar Moxnes under Rødts landsmøde i april i år. Arkivfoto: Carina Johansen/Ritzau Scanpix

Skiftende forklaringer

Siden har politikeren ændret forklaring flere gange. Forklaringen lød i første omgang, at han havde glemt, at han havde taget brillerne med sig, da han senere blev mødt af en vagt. Han holdt fast i, at det var et uheld, og forklarede, at han havde forvekslet brillerne med sine egne.

Han havde ikke forsøgt sig med bortforklaringer, men havde 'taget konsekvenserne', da vagten konfronterede ham, sagde han.

Senere forklarede han, at han var 'gået i panik', da han opdagede, at han havde brillerne i lommen, og at han derfor havde hevet prisskiltet af og lagt det i sin bagage frem for at aflevere brillerne tilbage til butikken.

Til NRK har politiadvokat Ole-Martin Gurandsrud tidligere udtalt, at det er politiets opfattelse, at politikeren handlede forsætligt.

- Ud fra beviserne i sagen er politiet overbevist om, at sigtede har handlet som beskrevet i sagsgrundlaget, og at der er tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 323. Derudover mener politiet, at han har handlet forsætligt. Det vil sige, at han har handlet med den nødvendige grad af viden, sagde han, med henvisning til at politikeren har været bevidst om, hvad han gjorde.

På et ekstraordinært møde for medlemmerne af partiet Rødt 4. juli udtrykte medlemmerne dog fortsat tillid til Bjørnar Moxnes som formand.